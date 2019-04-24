Из Екатеринбурга выгнали два десятка иностранцев
13:48, 24 Апрель 2019
Мигрантам запретили находиться в России.
Екатеринбургские полицейские и борцы Росгвардии нашли в Академическом районе города два десятка мигрантов, которые не имели разрешения на проживание в России. Несколько иностранцев попытались скрыться от полицейских, но им не удалось, сообщили ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
Зарубежных гостей задержали. Суд рассмотрел административные материалы и выдворил всех задержанных иностранцев из России. Нарушителей миграционного законодательства оштрафовали на 48 тысяч рублей.
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