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Из Екатеринбурга выгнали два десятка иностранцев

13:48, 24 Апрель 2019
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Фото: пресс-группа УМВД по Екатеринбургу
Мигрантам запретили находиться в России.

Екатеринбургские полицейские и борцы Росгвардии нашли в Академическом районе города два десятка мигрантов, которые не имели разрешения на проживание в России. Несколько иностранцев попытались скрыться от полицейских, но им не удалось, сообщили ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Зарубежных гостей задержали. Суд рассмотрел административные материалы и выдворил всех задержанных иностранцев из России. Нарушителей миграционного законодательства оштрафовали на 48 тысяч рублей.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, иностранцы, мигранты, нелегалы, Академический, УМВД по Екатеринбургу
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