Апрельский онкосубботник в Екатеринбурге посвятят женскому здоровью

Ежемесячный субботник против рака пройдет в Екатеринбурге 27 апреля с 9 до 15 часов. На этот раз его посвятят женскому здоровью, в частности, профилактике рака молочных желез, сообщили ЕТВ в пресс-службе городского центра медпрофилактики. Для екатеринбурженок организуют дополнительные приемы гинекологов, мастер-классы по самообследованию груди. Приемы будут проводить по предварительной записи. Горожанам советуют обращаться в поликлинику по месту жительства.

«Онкологические заболевания имеют гендерные отличия. К примеру, на первом месте у мужчин — рак предстательной железы, а у женщин — молочной. Женщины чаще болеют раком кожи и меланомой, мужчины — раком легких и желудка», — рассказал начальник управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов.

Чтобы попасть на онкосубботник, можно записаться по телефону единой городской регистратуры: 204-76-76. Не забудьте на обследование паспорт и полис ОМС.