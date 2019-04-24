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Апрельский онкосубботник в Екатеринбурге посвятят женскому здоровью

14:54, 24 Апрель 2019
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Фото: pixabay
Медики расскажут о профилактике рака молочных желез.

Ежемесячный субботник против рака пройдет в Екатеринбурге 27 апреля с 9 до 15 часов. На этот раз его посвятят женскому здоровью, в частности, профилактике рака молочных желез, сообщили ЕТВ в пресс-службе городского центра медпрофилактики. Для екатеринбурженок организуют дополнительные приемы гинекологов, мастер-классы по самообследованию груди. Приемы будут проводить по предварительной записи. Горожанам советуют обращаться в поликлинику по месту жительства.

«Онкологические заболевания имеют гендерные отличия. К примеру, на первом месте у мужчин — рак предстательной железы, а у женщин — молочной. Женщины чаще болеют раком кожи и меланомой, мужчины — раком легких и желудка», — рассказал начальник управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов.

Чтобы попасть на онкосубботник, можно записаться по телефону единой городской регистратуры: 204-76-76. Не забудьте на обследование паспорт и полис ОМС.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, женщина, медицина, онкосубботник, рак, Екатеринбург
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