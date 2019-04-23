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В Свердловской области нашли 90 фальшивых пятитысячных купюр

11:50, 23 Апрель 2019
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Фото: pixabay
Мошенники уже научились повторять новые две тысячи.

За первый квартал 2019 года в Свердловской области нашли 115 поддельных купюр на сумму 485 тысяч рублей. Чаще всего фальшивомонетчики печатали пятитысячные банкноты — 90 штук. В регионе также встречались поддельные тысячи (19 штук), сообщили в пресс-службе уральского управления Банка России. Нашлись и две «пятисотки». Один фальшивомонетчик потренировался на купюре номиналом 50 рублей.

Мошенники уже научились повторять купюры в две тысячи рублей. Они смогли сымитировать даже защитные нити из фольги и блестящее солнце. Отличить от настоящей можно было только на ощупь. За три месяца также нашлись четыре поддельных купюры в долларах.

За 2018 год в Свердловской области нашли 332 поддельных банкноты на сумму 1,3 миллиона рублей. Чаще всего в регионе подделывают купюры номиналом пять или одна тысяча рублей. На третьем месте фальшивые пятирублевые монеты. Их нашли 18 штук.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, банк, подделка, фальшивомонетчики, деньги, Свердловская область
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