В Свердловской области клещи покусали 400 человек
Клещи покусали 400 свердловчан к концу апреля, 162 из них — екатеринбуржцы. Кроме жителей уральской столицы наибольшее число покусанных зафиксировали в Талице, Сысерти, Пышме, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Березовском. Противоклещевой иммуноглобулин поставили 249 людям. К счастью, заболевших энцефалитом и боррелиозом среди пострадавших от вредителей нет.
Как сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора, от укусов пострадали 116 школьников. Специалисты проверили 140 вредителей, антиген вирусного клещевого энцефалита не нашли ни у одного из них. Среди 109 проб на клещевой боррелиоз положительными оказались 28 (26%), на эрлихиоз — одна проба (1%).
В 2019 году на Среднем Урале обработают от клещей 9900 гектаров. К 22 апреля акарицидные обработки еще не начали. Для того, чтобы провести такую обработку правильно и эффективно, специалистам нужно выяснить, какие вредители населяют территорию парка или сквера.
Напомним, в Екатеринбурге обработают от клещей 12 парков. Свердловское правительство потратит на это 300 тысяч рублей. Работы должны были начать, как только сойдет снег. Закончить дезинфекцию необходимо до 17 мая. Позднее стало известно, что Шарташский лесопарк (который отсутствовал в списке) тоже обезопасят от клещей. До конца мая подрядчик выгонит вредителей с территории в 177 гектаров. Поскорее бы, а то в начале апреля пострадавших от укусов было в разы меньше — 17 человек, 11 из которых — екатеринбуржцы.