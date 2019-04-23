В Свердловской области клещи покусали 400 человек

Клещи покусали 400 свердловчан к концу апреля, 162 из них — екатеринбуржцы. Кроме жителей уральской столицы наибольшее число покусанных зафиксировали в Талице, Сысерти, Пышме, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Березовском. Противоклещевой иммуноглобулин поставили 249 людям. К счастью, заболевших энцефалитом и боррелиозом среди пострадавших от вредителей нет.

Как сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора, от укусов пострадали 116 школьников. Специалисты проверили 140 вредителей, антиген вирусного клещевого энцефалита не нашли ни у одного из них. Среди 109 проб на клещевой боррелиоз положительными оказались 28 (26%), на эрлихиоз — одна проба (1%).