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В Екатеринбурге предприятие спрятало Lexus из-за долга в 12 миллионов

10:18, 23 Апрель 2019
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Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области
По данным Росреестра, фирма не владела имуществом. Но оказалось, что автомобиль просто скрыли от чужих глаз.

Екатеринбургские приставы арестовали у строительного предприятия Lexus LX450D за долг в 12 миллионов рублей. Фирма не платила налоги, не перечисляла деньги в Пенсионный фонд. Кроме того, строительное предприятие не рассчиталось с Невельским морским торговым портом и деревообрабатывающим заводом.

По данным Росреестра, предприятие-должник не владело имуществом, которое можно было арестовать. Но приставы выяснили, что у организации есть Lexus, который она спрятала на парковке одного из офисов в Екатеринбурге, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области. Сначала надзорное ведомство запретило собственнику регистрировать автомобиль, а потом и вовсе приехало за ним. Руководитель предприятия отказался отдавать Lexus и ключи от него, но машину все равно увезли на эвакуаторе.

Если владелец люксового авто не погасит долг в ближайшее время, машину отдадут на продажу в Росимущество.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, долги, арест, УФССП по Свердловской области, приставы, автомобиль, Екатеринбург
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