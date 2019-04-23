В Екатеринбурге предприятие спрятало Lexus из-за долга в 12 миллионов

Екатеринбургские приставы арестовали у строительного предприятия Lexus LX450D за долг в 12 миллионов рублей. Фирма не платила налоги, не перечисляла деньги в Пенсионный фонд. Кроме того, строительное предприятие не рассчиталось с Невельским морским торговым портом и деревообрабатывающим заводом.

По данным Росреестра, предприятие-должник не владело имуществом, которое можно было арестовать. Но приставы выяснили, что у организации есть Lexus, который она спрятала на парковке одного из офисов в Екатеринбурге, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области. Сначала надзорное ведомство запретило собственнику регистрировать автомобиль, а потом и вовсе приехало за ним. Руководитель предприятия отказался отдавать Lexus и ключи от него, но машину все равно увезли на эвакуаторе.

Если владелец люксового авто не погасит долг в ближайшее время, машину отдадут на продажу в Росимущество.