В Екатеринбурге перед Днем Победы бесплатно подстригут ветеранов

Ежегодная массовая благотворительная акция по социальному обслуживанию ветеранов общественных организаций Кировского района пройдет в Екатеринбурге. Пенсионерам предложат бесплатную стрижку, оформление бровей, маникюр, памятное фото, просмотр концерта и чай с блинами, сообщили ЕТВ в пресс-службе городской мэрии.

Завтра, 24 апреля, с 9 до 13 часов ветераны смогут преобразиться в КОСКе «Россия» на Высоцкого, 14. Кроме того, акцию проведут в профессиональных училищах уральской столицы. В Екатеринбургском техникуме отраслевых технологий и сервиса на Советской, 5/7 и на Учителей, 2 социальное обслуживание доступно со 2 апреля по 8 мая. В Академии парикмахерского искусства Studio Best на Бажова, 68 акцию организуют через два дня, 25 апреля.

Также на бесплатные стрижки и маникюр ждут ветеранов Орджоникидзевского района. Свердловский государственный областной дворец народного творчества на Фестивальной, 12 проведет акцию в следующий понедельник, 29 апреля, с 11 до 17 часов. Здесь же вам отремонтируют обувь, изготовят ключи и предложат поучаствовать в фитнес-зарядке. Обслуживать посетителей будут по пригласительным билетам, которые уже распространили. Билеты получили ветераны ВОВ, труженики тыла, бывшие узники гетто и концлагерей, жители блокадного Ленинграда.