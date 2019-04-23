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В Екатеринбурге перед Днем Победы бесплатно подстригут ветеранов

17:00, 23 Апрель 2019
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Фото: pixabay
В благотворительную акцию входят оформление бровей, маникюр, памятное фото, просмотр праздничного концерта и чай с блинами.

Ежегодная массовая благотворительная акция по социальному обслуживанию ветеранов общественных организаций Кировского района пройдет в Екатеринбурге. Пенсионерам предложат бесплатную стрижку, оформление бровей, маникюр, памятное фото, просмотр концерта и чай с блинами, сообщили ЕТВ в пресс-службе городской мэрии.

Завтра, 24 апреля, с 9 до 13 часов ветераны смогут преобразиться в КОСКе «Россия» на Высоцкого, 14. Кроме того, акцию проведут в профессиональных училищах уральской столицы. В Екатеринбургском техникуме отраслевых технологий и сервиса на Советской, 5/7 и на Учителей, 2 социальное обслуживание доступно со 2 апреля по 8 мая. В Академии парикмахерского искусства Studio Best на Бажова, 68 акцию организуют через два дня, 25 апреля.

Также на бесплатные стрижки и маникюр ждут ветеранов Орджоникидзевского района. Свердловский государственный областной дворец народного творчества на Фестивальной, 12 проведет акцию в следующий понедельник, 29 апреля, с 11 до 17 часов. Здесь же вам отремонтируют обувь, изготовят ключи и предложат поучаствовать в фитнес-зарядке. Обслуживать посетителей будут по пригласительным билетам, которые уже распространили. Билеты получили ветераны ВОВ, труженики тыла, бывшие узники гетто и концлагерей, жители блокадного Ленинграда.

Добро прошлых олигархов
История благотворительности Екатеринбурга: кому заводчики и купцы помогали деньгами.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, маникюр, Свердловская область , благотворительность, парикмахер, ветераны, Екатеринбург
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