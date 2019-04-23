Прокуратура запретила строить новый зал свердловской филармонии

Свердловская прокуратура запретила строить новое здание филармонии из-за действующих зон охраны памятников архитектуры. Об этом сказано в ответе ведомства, которое опубликовали жители дома по Карла Либкнехта, 40 на странице на Facebook.

В письме говорится, что в Екатеринбурге нельзя строить в пределах 100 метров от объектов культурного наследия. Если границы не утверждены, то зона расширяется до 200 метров. Вокруг Карла Либкнехта, 40 располагается много памятников архитектуры — «Дом А. А. Зотова», «Особняк фабриканта И.Ф Курковского», «Дом, в котором в 1917 году проходила Уральская областная конференция РСДРП (б)», «Екатеринбургская художественно-промышленная школа» и другие.

«В настоящее время на территории расположения жилого дома, в связи с действием защитных зон перечисленных выше объектов культурного наследия, невозможно строительство новых объектов капитального строительства и их реконструкция», — резюмировали в прокуратуре.