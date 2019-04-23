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Прокуратура запретила строить новый зал свердловской филармонии

16:18, 23 Апрель 2019
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Фото: ЕТВ
В радиусе 100 метров от памятников архитектуры ставить новые объекты нельзя, рассказали в ведомстве.

Свердловская прокуратура запретила строить новое здание филармонии из-за действующих зон охраны памятников архитектуры. Об этом сказано в ответе ведомства, которое опубликовали жители дома по Карла Либкнехта, 40 на странице на Facebook.

В письме говорится, что в Екатеринбурге нельзя строить в пределах 100 метров от объектов культурного наследия. Если границы не утверждены, то зона расширяется до 200 метров. Вокруг Карла Либкнехта, 40 располагается много памятников архитектуры — «Дом А. А. Зотова», «Особняк фабриканта И.Ф Курковского», «Дом, в котором в 1917 году проходила Уральская областная конференция РСДРП (б)», «Екатеринбургская художественно-промышленная школа» и другие.

«В настоящее время на территории расположения жилого дома, в связи с действием защитных зон перечисленных выше объектов культурного наследия, невозможно строительство новых объектов капитального строительства и их реконструкция», — резюмировали в прокуратуре.

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Напомним, дом на Карла Либкнехта, 40 захотели снести, чтобы построить новую филармонию по концепции Захи Хадид. Жильцы дома возмутились и развернули скандал вокруг строительства. За екатеринбуржцев вступился даже Совет по правам человека РФ: он попросил помощи у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Глава бюро Захи Хадид отреагировал на скандал очень сдержанно. Он лишь посочувствовал жильцам дома на Карла Либкнехта, 40.

История тянется с осени. Из последнего — прокуратура признала жилой дом пригодным для жизни.
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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, Карла Либкнехта 40, Свердловская область , Екатеринбург, прокуратура Свердловской области
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