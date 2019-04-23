Прокуратура подала иск на мэрию уральского города из-за дырявых труб

Прокуратура обратилась в Камышловский районный суд с требованием заставить местный «Водоканал» оценить и отремонтировать систему водоотведения. Кроме того, надзорное ведомство попросило обязать администрацию разработать проект, в соответствии с которым реконструируют сети.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что с 30 марта по 1 апреля на центральной канализационной станции Камышлова произошла авария, из-за которой без холодной воды остались 298 многоквартирных и 146 частных домов, 12 детских садов, шесть школ. За станцию отвечает МУП «Водоканал Камышлов», которое признали банкротом в октябре 2015 года.

Трубы на насосной станции изношены на 86%. У предприятия-банкрота есть деньги только на текущий ремонт, а на капитальный нет. Администрация Камышлова не собиралась помогать с деньгами на реконструкцию. Сложившаяся ситуация опасна для здоровья местного населения, сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры. Поэтому ведомство подало иск в суд.