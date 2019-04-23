«Понял, к чему идет моя жизнь»: фигурист Ковтун завершил карьеру

Екатеринбургский фигурист Максим Ковтун объявил о завершении карьеры. Спортсмен заявил, что он не думал над этим долго. «Я просто вдруг очень отчетливо понял, что представляет собой моя спортивная жизнь, к чему она идет, — рассказал Ковтун в интервью корреспонденту „РИА Новости“. — Закончить с фигурным катанием год назад я не мог. Даже не думал об этом, поскольку знал, что если не сумею вернуться на свой прежний уровень, чувство нереализованности в этом случае меня просто сожрет. Сейчас же у меня есть четкое ощущение, что как фигурист я сделал все что мог, все, на что был способен».

Максим Ковтун объяснил журналисту РИА, что «серьезным ограничителем является здоровье». Оказалось, что екатеринбуржец физически не сможет занимать места в топе. Даже если будет закачивать мышцы спины. «Ресурсов моего организма просто недостаточно», — сообщил фигурист. По словам Ковтуна, иначе он не может: либо лучший результат, либо ничего.