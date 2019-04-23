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«Понял, к чему идет моя жизнь»: фигурист Ковтун завершил карьеру

16:35, 23 Апрель 2019
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Фото: Дмитрий Шевалдин
Екатеринбургский спортсмен решил, что здоровье для него важнее медалей.

Екатеринбургский фигурист Максим Ковтун объявил о завершении карьеры. Спортсмен заявил, что он не думал над этим долго. «Я просто вдруг очень отчетливо понял, что представляет собой моя спортивная жизнь, к чему она идет, — рассказал Ковтун в интервью корреспонденту РИА Новости“. — Закончить с фигурным катанием год назад я не мог. Даже не думал об этом, поскольку знал, что если не сумею вернуться на свой прежний уровень, чувство нереализованности в этом случае меня просто сожрет. Сейчас же у меня есть четкое ощущение, что как фигурист я сделал все что мог, все, на что был способен».

Максим Ковтун объяснил журналисту РИА, что «серьезным ограничителем является здоровье». Оказалось, что екатеринбуржец физически не сможет занимать места в топе. Даже если будет закачивать мышцы спины. «Ресурсов моего организма просто недостаточно», — сообщил фигурист. По словам Ковтуна, иначе он не может: либо лучший результат, либо ничего.

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Сейчас на первом месте у спортсмена учеба. Максим Ковтун — студент третьего курса института физкультуры по направлению «Теория и методика фигурного катания». Он хочет развивать себя в тренерском направлении.

Напомним, в сезоне 2018-2019 Максим Ковтун исполнил четыре четверных прыжка на наших соревнованиях, став четырехкратным чемпионом России. В марте екатеринбургский фигурист завоевал серебро на Универсиаде в Красноярске.

Ранее ЕТВ разбирался в судьбе уральских фигуристов и рассказывал, как воспитать профессионального спортсмена, не испортив ребенку детство.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Свердловская область , коньки, спорт, фигурное катание, Екатеринбург, Максим Ковтун
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