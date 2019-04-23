Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Полиция задержала екатеринбуржцев, которые похитили мемориал ветеранам

17:46, 23 Апрель 2019
cukk.jpg
Фото: pixabay
Злоумышленники утащили ограду памятника, но бросили, когда местная жительница их напугала.
Полиция Екатеринбурга задержала молодых людей, которые предположительно украли ограду мемориала погибшим в Великой отечественной войне.

16 апреля в органы правопорядка позвонила женщина, проживающая на улице Латвийской, и рассказала, что двое несовершеннолетних везут на тележке фрагмент чугунного ограждения. Ее возмутило, что молодые люди похитили тележку из продуктового магазина. После реакции екатеринбурженки злоумышленники бросили свою «добычу» и сбежали.

Полицейские выяснили, что молодые люди разобрали часть ограждения мемориала жителям Октябрьского района, погибшим во время Великой Отечественной войны. Позднее предполагаемых похитителей задержали: ими оказались двое местных жителей 2003 и 1999 годов рождения. Они сознались, что с 12 по 16 апреля похитили четыре пролета ограждения и сдали их в пункт приема металла за 1500 рублей. Теперь юношей будут следить за кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору, рассказали в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.
Самый страшный день
Интервью с мамой жестоко убитого Димы Рудакова, записанное накануне оглашения приговора.
Авторы:
Михаил Вербицкий
Что вы думаете о материале «Полиция задержала екатеринбуржцев, которые похитили мемориал ветеранам»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, ВОВ, полиция Екатеринбурга, полиция
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Шведы вычеркнули лавину из списка причин гибели группы Дятлова
Общество
Шведы вычеркнули лавину из списка причин гибели группы Дятлова
Иностранные исследователи утверждают, что поставили свою палатку на склоне Горы Мертвецов и убедились: снег в этом месте не может набрать нужную массу и скорость для того, чтобы причинить травмы.
Как быть самозанятым?
26 апреля в 19:00
С Дмитрий Ханин
Светлана Боринская. Генетика обидеть может каждый!
30 апреля в 19:30
С Светлана Боринская
Прокуратура выдавила конспирологию из дела о гибели группы Дятлова
Общество
Прокуратура выдавила конспирологию из дела о гибели группы Дятлова
Сотрудники надзорного ведомства, проводившие проверку трагедии, начали методично устранять «белые пятна» и снимать вопросы исследователей этого происшествия.
Были знамена жестяные, а стали ледяные. Екатеринбургу вернули памятник
Общество
Были знамена жестяные, а стали ледяные. Екатеринбургу вернули памятник
На Городском пруду появилась скульптура из застывшей воды — символ памяти о Краснознаменной группе, которую снесли с Плотинки шесть лет назад.