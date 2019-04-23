Полиция задержала екатеринбуржцев, которые похитили мемориал ветеранам

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мемориала погибшим в Великой отечественной войне.

16 апреля в органы правопорядка позвонила женщина

проживающая на улице Латвийской

и рассказала

что двое несовершеннолетних везут на тележке фрагмент чугунного ограждения. Ее возмутило

что молодые люди похитили тележку из продуктового магазина. После реакции екатеринбурженки з

лоумышленники бросили свою

добычу» и сбежали.



