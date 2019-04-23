Полиция задержала екатеринбуржцев, которые похитили мемориал ветеранам
17:46, 23 Апрель 2019
Злоумышленники утащили ограду памятника, но бросили, когда местная жительница их напугала.
Полиция Екатеринбурга задержала молодых людей, которые предположительно украли ограду мемориала погибшим в Великой отечественной войне.
16 апреля в органы правопорядка позвонила женщина, проживающая на улице Латвийской, и рассказала, что двое несовершеннолетних везут на тележке фрагмент чугунного ограждения. Ее возмутило, что молодые люди похитили тележку из продуктового магазина. После реакции екатеринбурженки злоумышленники бросили свою «добычу» и сбежали.
Полицейские выяснили, что молодые люди разобрали часть ограждения мемориала жителям Октябрьского района, погибшим во время Великой Отечественной войны. Позднее предполагаемых похитителей задержали: ими оказались двое местных жителей 2003 и 1999 годов рождения. Они сознались, что с 12 по 16 апреля похитили четыре пролета ограждения и сдали их в пункт приема металла за 1500 рублей. Теперь юношей будут следить за кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору, рассказали в пресс-службе УМВД Екатеринбурга.
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