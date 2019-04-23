Парковку на площади 1905 года закроют ради пасхальной ярмарки 

В выходные на площади 1905 года в Екатеринбурге организуют пасхальную ярмарку. У торговцев можно будет найти куличи, пасхи, пироги, булочки и сладкие сувениры. Также в палатках разместят традиционные продукты: мясо, рыбу, овощи, фрукты и молочку, сообщили в пресс-службе мэрии. На ярмарке также будут продавать украшения из бересты, куклы и сувениры.

На время торговли будет закрыта парковка на площади 1905 года. Заехать на территорию автомобилисты не смогут с 18:00 26 апреля до 18:00 28 апреля. Торговые ряды будут работать с 9:00 до 18:00 в оба выходных дня.

В этом году пасхальный крестный ход в Екатеринбурге пройдет по необычному маршруты. Колонна верующих отправится от Свято-Троицкого собора в 16: 00 и остановится в сквере у театра драмы, где будет построен храм святой Екатерины. На этом месте раздадут благодатный огонь.