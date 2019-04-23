«Нам сказали, что детей сразу отправят в тюрьму»
09:47, 23 Апрель 2019
В Березовском огласят приговор по делу об убийстве Димы Рудакова. Родители обвиняемых готовы к худшему.
Сегодня, 23 апреля, в городском суде Березовского вынесут приговор по делу об убийстве Дмитрия Рудакова. Компания подростков в августе до смерти избила 20-летнего инвалида. Страшная история не только потрясла жителей маленького городка, но и заставила общество задуматься о подростковой жестокости. Суд должен поставить точку в этом страшном преступлении.
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В небольшое здание Березовского суда за полчаса до начала процесса выстроилась очередь — журналисты, жители небольшого уральского городка, родственники и друзья обвиняемых и погибшего Димы. Что происходило за несколько минут до начала заседания — в небольшом репортаже ЕТВ.
Мама одного из обвиняемых пришла с сумкой — в ней вещи. «Все самое необходимое», — говорит она. «Нам сказали, что детей сразу в тюрьму отправят», — говорит другая. Родственники подростков недовольны — они не ожидали, что «процесс превратят в шоу».
Адвокат одного из подростков не пришел в суд — опасается журналистов. В адрес обвиняемых звучат выкрики-вопросы: «Вы раскаиваетесь?», «Вам не стыдно?», «Боитесь насилия в колонии?», «Зачем вы мочились на Дмитрия?»,
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Последней в зал суда проходит Елена — мама Димы Рудакова. В зале воцарилась тишина…
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