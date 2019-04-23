«Нам сказали, что детей сразу отправят в тюрьму»

В небольшое здание Березовского суда за полчаса до начала процесса выстроилась очередь — журналисты , жители небольшого уральского городка , родственники и друзья обвиняемых и погибшего Димы. Что происходило за несколько минут до начала заседания — в небольшом репортаже ЕТВ.





Мама одного из обвиняемых пришла с сумкой — в ней вещи. « Все самое необходимое», — говорит она. « Нам сказали , что детей сразу в тюрьму отправят», — говорит другая. Родственники подростков недовольны — они не ожидали , что « процесс превратят в шоу».





Адвокат одного из подростков не пришел в суд — опасается журналистов. В адрес обвиняемых звучат выкрики-вопросы: « Вы раскаиваетесь?», « Вам не стыдно?», « Боитесь насилия в колонии?», « Зачем вы мочились на Дмитрия?»,

« Зачем вы кричали Россия?»





Последней в зал суда проходит Елена — мама Димы Рудакова. В зале воцарилась тишина…