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Кольцовские таможенники запретили пассажиру везти цесарок из Душанбе

14:03, 23 Апрель 2019
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Фото: пресс-служба уральского таможенного управления
Мужчине пришлось отправить птиц обратно в Таджикистан.

Кольцовские таможенники остановили в «красном коридоре» пассажира, который летел рейсом Душанбе-Екатеринбург. Мужчина вез с собой двух цесарок. Он заполнил таможенную декларацию, оформил на птиц ветеринарный паспорт, но не смог предусмотреть все возможное. Документ на цесарок оказался неполным, поэтому ввоз птиц в Россию запретили, сообщили ЕТВ в пресс-службе уральского таможенного управления.

Пассажир рассказал, что цесаркам чуть больше полугода и он сам вырастил их в Таджикистане. Это редкая порода, которую в Екатеринбурге не найти. Владельцу цесарок назначили штраф в 1000 рублей, который он оплатил. Идею перевезти птиц житель Таджикистана не откинул. Он решил, что оформит ветеринарное разрешение по всем правилам. А пока цесарок отправили обратно в Душанбе.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, таджик, штраф, птица, цесарка, Кольцовская таможня, Екатеринбург
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