Кольцовские таможенники запретили пассажиру везти цесарок из Душанбе

Кольцовские таможенники остановили в «красном коридоре» пассажира, который летел рейсом Душанбе-Екатеринбург. Мужчина вез с собой двух цесарок. Он заполнил таможенную декларацию, оформил на птиц ветеринарный паспорт, но не смог предусмотреть все возможное. Документ на цесарок оказался неполным, поэтому ввоз птиц в Россию запретили, сообщили ЕТВ в пресс-службе уральского таможенного управления.

Пассажир рассказал, что цесаркам чуть больше полугода и он сам вырастил их в Таджикистане. Это редкая порода, которую в Екатеринбурге не найти. Владельцу цесарок назначили штраф в 1000 рублей, который он оплатил. Идею перевезти птиц житель Таджикистана не откинул. Он решил, что оформит ветеринарное разрешение по всем правилам. А пока цесарок отправили обратно в Душанбе.