Ельцин Центр ответил общественности за нападки на «Бай-бай, стигму»

«Российские законы признают людей с нетрадиционной ориентацией полноправными гражданами. К сожалению, есть люди, которые нарушают российские законы и пытаются ограничить геев и лесбиянок в правах. Это серьезная проблема, о которой мы и собираемся говорить. Кстати, ограничение для мероприятия 18+. И не очень понятно, почему родительский комитет выступает с протестом», — прокомментировали ЕТВ заявление Уральского родительского комитета в Ельцин Центре.

Организаторы проекта обратились к Евгению Жабрееву с предложением принять участие в обсуждении темы «Сексуальная ориентация и гендерная идентичность». Председатель Уральского родительского комитета обещал дать ответ завтра утром.

Обсуждение одной из самых сильных стигм, бытующих в современном российском обществе и напрямую связаной с нарушением прав человека по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности, состоится в Ельцин Центре 25 апреля в 19:30.