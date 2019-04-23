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Ельцин Центр ответил общественности за нападки на «Бай-бай, стигму»

21:09, 23 Апрель 2019
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Фото: страница проекта «Бай-бай, стигма» в Facebook
Уральский родительский комитет потребовал отменить обсуждение темы «Сексуальная ориентация и гендерная идентичность».

Уральский родительский комитет, возглавляемый Евгением Жабреевым, обратил внимание на очередное мероприятие в рамках проекта «Бай-бай, стигма». На площадке Ельцин Центра эксперты и общественники ранее обсуждали дискриминацию мигрантов, наркозависимых и людей с ВИЧ.

Тема ближайшего разговора — сексуальная/гендерная идентичность. Именно эта проблема почему-то взволновала общественников настолько, что они потребовали запретить проект «Бай, бай, стигма».

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«Бай-бай, стигма»
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«Российские законы признают людей с нетрадиционной ориентацией полноправными гражданами. К сожалению, есть люди, которые нарушают российские законы и пытаются ограничить геев и лесбиянок в правах. Это серьезная проблема, о которой мы и собираемся говорить. Кстати, ограничение для мероприятия 18+. И не очень понятно, почему родительский комитет выступает с протестом», — прокомментировали ЕТВ заявление Уральского родительского комитета в Ельцин Центре.

Организаторы проекта обратились к Евгению Жабрееву с предложением принять участие в обсуждении темы «Сексуальная ориентация и гендерная идентичность». Председатель Уральского родительского комитета обещал дать ответ завтра утром.

Обсуждение одной из самых сильных стигм, бытующих в современном российском обществе и напрямую связаной с нарушением прав человека по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности, состоится в Ельцин Центре 25 апреля в 19:30.

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Авторы:
Оксана МаклаковаКсения Фикс
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Теги:
Общество, дискриминация, Ельцин Центр, стигма
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