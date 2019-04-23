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«Атомстройкомплекс» привлек внимание УФАС хрюкающей рекламой

09:22, 23 Апрель 2019
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Фото: pixabay
В новогоднем поздравлении компании нашли завуалированную брань.

Антимонопольная служба заподозрила «Атомстройкомплекс» в нарушении рекламного законодательства. Вопросы возникли к новогоднему поздравлению компании «Все будет охрюнительно!». Свердловская ФАС проверило слово «охрюнительно» по словарю Ожегова, но не нашла его в списке. «Оно образовано путем замены буквы е“ на букву ю“ от слова, которое является эвфемизмом бранного слова», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Антимонопольщики решили, что «охрюнительно» используют в качестве ругательства или оскорбления.

Свердловским УФАС возбудила дело о нарушении требований о государственном языке. Согласно закону, в рекламе нельзя использовать слова, нарушающие нормы литературного языка, в том числе все непристойности. Рекламный слоган компании признали неэтичным.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Атомстройкомплекс, реклама, УФАС, Екатеринбург
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