«Атомстройкомплекс» привлек внимание УФАС хрюкающей рекламой

Антимонопольная служба заподозрила «Атомстройкомплекс» в нарушении рекламного законодательства. Вопросы возникли к новогоднему поздравлению компании «Все будет охрюнительно!». Свердловская ФАС проверило слово «охрюнительно» по словарю Ожегова, но не нашла его в списке. «Оно образовано путем замены буквы „е“ на букву „ю“ от слова, которое является эвфемизмом бранного слова», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Антимонопольщики решили, что «охрюнительно» используют в качестве ругательства или оскорбления.

Свердловским УФАС возбудила дело о нарушении требований о государственном языке. Согласно закону, в рекламе нельзя использовать слова, нарушающие нормы литературного языка, в том числе все непристойности. Рекламный слоган компании признали неэтичным.