Альфонс уговорил екатеринбурженку заложить квартиру ради венков

Мошенник обманул екатеринбурженку, уговорив ее заложить квартиру ради продажи ритуальных венков. Безработный мужчина познакомился с женщиной и убедил ее в том, что они создадут процветающий бизнес. Все проблемы он взял на себя и сказал, что деньги от договора займа под залог квартиры нужны для раскрутки проекта.

Потерпевшая оформила займ на миллион рублей и отдала возлюбленному будущему бизнесмену 840 тысяч рублей. Оставшиеся 160 тысяч она направила на погашение долга по ЖКХ, первый платеж по займу и личные расходы, сообщили ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Обвиняемый оставил екатеринбурженке только обещание о совместном бизнесе, а сам скрылся с добычей.

Женщина обратилась к полицейским, которые отыскали подозреваемого. На альфонса завели уголовное дело. Ему грозят десять лет лишения свободы.