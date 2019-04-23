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Альфонс уговорил екатеринбурженку заложить квартиру ради венков

14:38, 23 Апрель 2019
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Фото: pixabay
Женщина отдала мошеннику 840 тысяч рублей, а он оставил ей только обещания о совместном бизнесе.

Мошенник обманул екатеринбурженку, уговорив ее заложить квартиру ради продажи ритуальных венков. Безработный мужчина познакомился с женщиной и убедил ее в том, что они создадут процветающий бизнес. Все проблемы он взял на себя и сказал, что деньги от договора займа под залог квартиры нужны для раскрутки проекта.

Потерпевшая оформила займ на миллион рублей и отдала возлюбленному будущему бизнесмену 840 тысяч рублей. Оставшиеся 160 тысяч она направила на погашение долга по ЖКХ, первый платеж по займу и личные расходы, сообщили ЕТВ в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Обвиняемый оставил екатеринбурженке только обещание о совместном бизнесе, а сам скрылся с добычей.

Женщина обратилась к полицейским, которые отыскали подозреваемого. На альфонса завели уголовное дело. Ему грозят десять лет лишения свободы.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, мошенничество, обман, УМВД по Екатеринбургу, квартира, залог, венки, Екатеринбург
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