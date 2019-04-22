Высокинский одобрил космический музей Прокопьева

Космонавт Сергей Прокопьев рассказал Александру Высокинскому о планах открыть в Екатеринбурге космический музей. Он хочет разместить там планетарий и астрономический кружок, участники которого смогут выходить на связь с МКС. Глава города поддержал идею и обещал подобрать несколько вариантов для его размещения, сообщили в пресс-службе мэрии. В ответ космонавт подарил Александру Высокинскому флаг с гербом Екатеринбурга, который побывал в космосе.

« ВКонтакте». За время миссии Прокопьев успел несколько раз выйти в отрытый космос , а последняя вылазка продолжалась почти , поддержать заявку Екатеринбурга на ЭКСПО и устроить карнавал. После отпуска он будет ждать включения в экипаж и нового полета в космос. Сергей Прокопьев отправился в космос 6 июня с космодрома Байконур. О своей миссии он подробно рассказывал в официальном паблике воВКонтакте». За время миссии Прокопьев успел несколько раз выйти в отрытый космоса последняя вылазка продолжалась почти восемь часов . В космосе о успел проголосовать за имя Кольцовоподдержать заявку Екатеринбурга на ЭКСПО и устроить карнавал. После отпуска он