Высокинский одобрил космический музей Прокопьева
18:52, 22 Апрель 2019
Екатеринбургский космонавт мечтает привить родному городу любовь к звездам.
Космонавт Сергей Прокопьев рассказал Александру Высокинскому о планах открыть в Екатеринбурге космический музей. Он хочет разместить там планетарий и астрономический кружок, участники которого смогут выходить на связь с МКС. Глава города поддержал идею и обещал подобрать несколько вариантов для его размещения, сообщили в пресс-службе мэрии. В ответ космонавт подарил Александру Высокинскому флаг с гербом Екатеринбурга, который побывал в космосе.
Сергей Прокопьев отправился в космос 6 июня с космодрома Байконур. О своей миссии он подробно рассказывал в официальном паблике во «ВКонтакте». За время миссии Прокопьев успел несколько раз выйти в отрытый космос, а последняя вылазка продолжалась почти восемь часов. В космосе о успел проголосовать за имя Кольцово, поддержать заявку Екатеринбурга на ЭКСПО и устроить карнавал. После отпуска он будет ждать включения в экипаж и нового полета в космос.
Спасатели. «Пацан задышал и открыл глаза. Я выдохнул»
Интервью с жителем Березовского, который спас из-подо льда шестилетнего ребенка.
Читайте также:
Роскосмос поздравил с днем рождения Сергея Прокопьева
«Поддерживаю Илона Маска»: космонавт Прокопьев вернулся в Екатеринбург
«Доставили 15 упаковок грибов»: уральский космонавт - о жизни на МКС
Космос как наследие
Новое и интересное
Великое уральское опыление
Городские истории
Как газоны стали главными врагами наших легких.
Светлана Боринская. Генетика обидеть может каждый!
Шашлыки и диета: как устроить пикник без вреда для фигуры?
Полгода плохая погода
Городские истории
Как прошли первые шесть месяцев Александра Высокинского в должности мэра и почему прогрессивная общественность не прощает ему ошибок.