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Высокинский одобрил космический музей Прокопьева

18:52, 22 Апрель 2019
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Фото: ЕТВ
Екатеринбургский космонавт мечтает привить родному городу любовь к звездам. 

Космонавт Сергей Прокопьев рассказал Александру Высокинскому о планах открыть в Екатеринбурге космический музей. Он хочет разместить там планетарий и астрономический кружок, участники которого смогут выходить на связь с МКС. Глава города поддержал идею и обещал подобрать несколько вариантов для его размещения, сообщили в пресс-службе мэрии. В ответ космонавт подарил Александру Высокинскому флаг с гербом Екатеринбурга, который побывал в космосе.

Сергей Прокопьев отправился в космос 6 июня с космодрома Байконур. О своей миссии он подробно рассказывал в официальном паблике во «ВКонтакте». За время миссии Прокопьев успел несколько раз выйти в отрытый космос, а последняя вылазка продолжалась почти восемь часов. В космосе о успел проголосовать за имя Кольцово, поддержать заявку Екатеринбурга на ЭКСПО и устроить карнавал. После отпуска он будет ждать включения в экипаж и нового полета в космос.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, космос, космонавт, Музей Высоцкого, Екатеринбург, Александр Высокинский, Сергей Прокопьев
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