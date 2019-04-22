В мае из Екатеринбурга запустят автобус до Сибая

Северный автовокзал запустит маршрут № 1768 Екатеринбург-Сибай с 4 мая. В город с самым глубоким в Европе карьером по добыче медной руды можно будет уехать трижды в неделю: в понедельник, среду и субботу в 09:00, сообщили ЕТВ в пресс-службе автовокзала. Чтобы преодолеть расстояние в 645,2 километра екатеринбуржцам придется сидеть в транспорте 11 часов. Добираться до Сибая пассажиры будут через Касли, Миасс, Чебаркуль, Учалы, Верхнеуральск, Магнитогорск.

Стоимость 11-часового «удовольствия» составит 1500 рублей. Если у вас с собой куча сумок, придется отдать еще 300 рублей за багаж. Но, возможно, переживать о столь долгом пути не стоит. Маршруты будут обслуживать люксовые автобусы Toyota, поэтому есть надежда на удобные сидения. Билеты уже продают на сайте Северного автовокзала.