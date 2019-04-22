В Екатеринбурге «Бессмертный полк» пройдет без красных флагов

Организаторы «Бессмертного полка» объяснили, насколько строг запрет нести во время шествия красные флаги. Как рассказал сопредседатель акции Геннадий Иванов из Тюмени, запрета здесь вовсе нет. «Красные флаги вообще-то никто не запрещает. Сейчас вышли соглашения по принципам. Я с этим тоже не согласен. Я об этом написал свое особое мнение, отправил, что никто не может запрещать. „Бессмертный полк“ создавался для объединения людей. Первые взводы идут, лядом ЛДПР, коммунисты… Какая разница, кто? Нельзя ничего запрещать. Рекомендовать можно. Но если человек желает пронести, что ж теперь с ним сделаешь? Это его право», — уточнил Иванов.

Григория Кирилловича поддержал руководитель свердловского отделения «Бессмертный полк России» Валерий Басай: «Смотрите, каждый год во время снегопадов МЧС и ГИБДД выпускают рекомендации и просят пересесть на городской транспорт. Разве это воспринимается нами как запрет движения на автотранспортных средствах? Рекомендации — это значит, что люди высказали свое мнение об определенных принципах. Я хотел бы здесь поддержать Геннадия Кирилловича и сказать следующее: каждая территория вырабатывает свои традиции. Здесь нужно говорить о том, что есть традиции и рекомендации. И нужно быть немножечко толерантнее друг к другу, посдержаннее». Но если вдруг вы соберетесь пойти на акцию с портретом Сталина или другого военачальника, вас не выгонят.