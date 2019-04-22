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В Екатеринбурге «Бессмертный полк» пройдет без красных флагов

15:23, 22 Апрель 2019
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Фото: Евгений Лобанов, ЕТВ
Организаторы акции объяснили, почему рекомендуют горожанам выполнять нелогичные правила.

Организаторы «Бессмертного полка» объяснили, насколько строг запрет нести во время шествия красные флаги. Как рассказал сопредседатель акции Геннадий Иванов из Тюмени, запрета здесь вовсе нет. «Красные флаги вообще-то никто не запрещает. Сейчас вышли соглашения по принципам. Я с этим тоже не согласен. Я об этом написал свое особое мнение, отправил, что никто не может запрещать. Бессмертный полк“ создавался для объединения людей. Первые взводы идут, лядом ЛДПР, коммунисты… Какая разница, кто? Нельзя ничего запрещать. Рекомендовать можно. Но если человек желает пронести, что ж теперь с ним сделаешь? Это его право», — уточнил Иванов.

Григория Кирилловича поддержал руководитель свердловского отделения «Бессмертный полк России» Валерий Басай: «Смотрите, каждый год во время снегопадов МЧС и ГИБДД выпускают рекомендации и просят пересесть на городской транспорт. Разве это воспринимается нами как запрет движения на автотранспортных средствах? Рекомендации — это значит, что люди высказали свое мнение об определенных принципах. Я хотел бы здесь поддержать Геннадия Кирилловича и сказать следующее: каждая территория вырабатывает свои традиции. Здесь нужно говорить о том, что есть традиции и рекомендации. И нужно быть немножечко толерантнее друг к другу, посдержаннее». Но если вдруг вы соберетесь пойти на акцию с портретом Сталина или другого военачальника, вас не выгонят.

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Тем не менее с красными флагами не дадут ходить всем и вся. Басай разъяснил, что такая атрибутика может быть политически ангажирована. «Мой дед под Красным знаменем ходил в бой. Мой дед готов был отдать жизнь за свою страну, за это Красное знамя. И если сегодня нам скажут, что нельзя приходить, то здесь нужно быть очень точным. Люди говорят, в рекомендациях написано, что нельзя использовать эти флаги с политическими мотивами. Когда приходят объединенные группы с флагами, похожими на Красные знамена и начинают… Шествие перерастает в политическое. К этому, конечно, мы относимся негативно. Но мы говорим: «Ребята, если вы приходите с Красными знаменами, с которыми принимали участие в Великой Отечественной войне, то мы не можем запретить», — сообщил Валерий Басай.
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Кроме того, журналист ЕТВ узнал у Геннадия Иванова, почему он называет себя автором акции. Принято считать, что «Бессмертный полк» зародился в Томске в 2011 году. Его создали журналисты Сергей Лапенков, Сергей Колотовкин и Игорь Дмитриев. Геннадий Кириллович заявил, что идея «Бессмертного полка» появилась в его голове еще в далеком 2007 году. «Пришел домой после майской демонстрации. Вечером сижу. Взял пивка. Думаю: «А чем наша демонстрация в День Победы будет отличаться от других? Главным атрибутом Дня Победы должны быть лица победителей. Лег спать, и мне приснилась картинка, как мы идем по главной улице с портретами. На второй день написал заметку в «Тюменские известия». Потом обзвонил знакомых, распечатал фото отца. Несколько человек собрал на акцию», — начал издалека Иванов. И уже потом, по словам Геннадия Кирилловича, томичи окрестили шествие «Бессмертным полком».

На вопрос, почему не отстаивал свое «авторское право», создатель идеи ответил смутно: «Посмотрите, везде написано идея пришла им в голову“, в Томске“, впервые в Томске“. Я говорю: Тюмень“. Тюмень, 2007 год. Вот газета, вот ответы. Я никогда не говорю, что моя идея, но если где-то томичи говорят, что это в Томске. Извините, в Тюмени». Газеты с тем самым обращением он, конечно же, с собой не носит. Поэтому доказательства мы так и не увидели.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, красные флаги, День Победы, ветераны, Бессмертный полк
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