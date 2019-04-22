Свердловский минстрой выбил федеральные деньги на школы и дороги
13:20, 22 Апрель 2019
В Екатеринбурге деньги пойдут на строительство четырех садиков и двух школ.
В 2019 году из федерального бюджета выделят деньги на строительство двух школ и четырех садиков в Екатеринбурге. Соответствующий документ опубликовал в соцсетях депутат Госдумы Андрей Альшевских. На строительство школы в микрорайоне Солнечный по улице Чемпионов направят 387 миллионов рублей. Их дополнит 170 миллионов из областного и 19 миллионов из местного бюджетов. Достроить ее должны в 2020 году. Федеральные деньги также получит школа на 1200 мест в Академическом — 289 миллионов рублей (плюс 124 миллиона из областного и 13,7 из городского).
Федеральные деньги направят также на строительство садиков на Славянской, Тенистой, Фрезеровщиков и одного в Академическом районе. Всего — 514 миллионов рублей. По линии минстроя деньги также добыли на строительство трех безымянных улиц в Солнечном, продление дорог Краснолесья, Вильгельма де Геннина и Амундсена. Дороже всего обойдется развязка на Серафимы Дерябиной — 266 миллионов рублей.
Федеральный бюджет также поучаствует в строительстве школ в Каменске Уральском, Краснотурьинске и Невьянске. Садики появятся в Артемовском и Невьянске.
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