Свердловчанке вернут 400 тысяч за испорченную детскую мебель

Жительница Верхней Пышмы отсудила у фирмы « Империя» 400 тысяч рублей за плохую детскую мебель. В октябре 2017 года женщина заказала гарнитур и оплатила его , но мебель привезли с опозданием. Когда ее начали устанавливать , выяснилось , что гарнитур не соответствует размерам , имеет фурнитуру , не предусмотренную договором , и иные дефекты. Свердловчанка направила претензию в адрес « Империи», но ответ не получила , сообщили ЕТВ в областном суде.





Тогда женщина обратилась в Верхнепышминский городской суд и потребовала взыскать деньги за товар , неустойку , убытки в виде процентов по кредиту , моральный вред , штраф и расходы на юриста. Эксперты подтвердили , что детский гарнитур был с дефектами. Чтобы устранить недостатки , пришлось бы переделать 70% деталей мебели.





Суд заставил фирму мебели « Империя» вернуть свердловчанке 400 тысяч рублей , но ответчик обжаловал решение. Свердловский областной суд согласился с коллегами и оставил прежнее решение в силе.



