Свердловчанке вернут 400 тысяч за испорченную детскую мебель
11:30, 22 Апрель 2019
Экспертиза подтвердила, что для устранения недостатков надо переделать 70% деталей.
Жительница Верхней Пышмы отсудила у фирмы «Империя» 400 тысяч рублей за плохую детскую мебель. В октябре 2017 года женщина заказала гарнитур и оплатила его, но мебель привезли с опозданием. Когда ее начали устанавливать, выяснилось, что гарнитур не соответствует размерам, имеет фурнитуру, не предусмотренную договором, и иные дефекты. Свердловчанка направила претензию в адрес «Империи», но ответ не получила, сообщили ЕТВ в областном суде.
Тогда женщина обратилась в Верхнепышминский городской суд и потребовала взыскать деньги за товар, неустойку, убытки в виде процентов по кредиту, моральный вред, штраф и расходы на юриста. Эксперты подтвердили, что детский гарнитур был с дефектами. Чтобы устранить недостатки, пришлось бы переделать 70% деталей мебели.
Суд заставил фирму мебели «Империя» вернуть свердловчанке 400 тысяч рублей, но ответчик обжаловал решение. Свердловский областной суд согласился с коллегами и оставил прежнее решение в силе.
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