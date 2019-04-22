Свердловчане выйдут на митинг против мусорного полигона по соседству
11:57, 22 Апрель 2019
Жители Красноуфимска решили, что свалку хотят разместить слишком близко.
В центре Красноуфимска проведут согласованный митинг против мусорной реформы. Жители считают, что мусоросортировочный комплекс будут строить слишком близко к реке Уфа, сообщили в пресс-службе мэрии Красноуфимска. Горожане требуют допустить их до участия в обсуждении. Все вопросы с жителями на митинге будет обсуждать местная администрация.
Свердловская область вошла в рейтинг регионов с высоким индексом «мусорной напряженности». Вероятность возникновения мусорных протестов в регионе эксперты РАНХиГС и группы Wasteconsulting оценили в 70%. Выше только Санкт-Петербург. Против строительства сортировочного комплекса, но уже в Краснотурьинске, выступают жители Серова. Они требуют исключить из мусорного тарифа инвестиционную составляющую.
Спасатели. «Пацан задышал и открыл глаза. Я выдохнул»
Интервью с жителем Березовского, который спас из-подо льда шестилетнего ребенка.
Новое и интересное
Танцы с квитанциями
Полезняк
ЕТВ сравнил тарифный расклад на коммунальные услуги в Екатеринбурге, чтобы понять, за что мы платим.
Юлия на лабутенах Топольницкая
Шашлыки и диета: как устроить пикник без вреда для фигуры?