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Свердловчане выйдут на митинг против мусорного полигона по соседству

11:57, 22 Апрель 2019
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Фото: ЕТВ
Жители Красноуфимска решили, что свалку хотят разместить слишком близко.

В центре Красноуфимска проведут согласованный митинг против мусорной реформы. Жители считают, что мусоросортировочный комплекс будут строить слишком близко к реке Уфа, сообщили в пресс-службе мэрии Красноуфимска. Горожане требуют допустить их до участия в обсуждении. Все вопросы с жителями на митинге будет обсуждать местная администрация.

Свердловская область вошла в рейтинг регионов с высоким индексом «мусорной напряженности». Вероятность возникновения мусорных протестов в регионе эксперты РАНХиГС и группы Wasteconsulting оценили в 70%. Выше только Санкт-Петербург. Против строительства сортировочного комплекса, но уже в Краснотурьинске, выступают жители Серова. Они требуют исключить из мусорного тарифа инвестиционную составляющую.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, протест, тарифы, мусор, мусорная реформа, Свердловская область
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