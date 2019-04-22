Свердловчане выйдут на митинг против мусорного полигона по соседству

В центре Красноуфимска проведут согласованный митинг против мусорной реформы. Жители считают, что мусоросортировочный комплекс будут строить слишком близко к реке Уфа, сообщили в пресс-службе мэрии Красноуфимска. Горожане требуют допустить их до участия в обсуждении. Все вопросы с жителями на митинге будет обсуждать местная администрация.

Свердловская область вошла в рейтинг регионов с высоким индексом «мусорной напряженности». Вероятность возникновения мусорных протестов в регионе эксперты РАНХиГС и группы Wasteconsulting оценили в 70%. Выше только Санкт-Петербург. Против строительства сортировочного комплекса, но уже в Краснотурьинске, выступают жители Серова. Они требуют исключить из мусорного тарифа инвестиционную составляющую.

