Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

«Сима-Ленд» станет спонсором «Бессмертного полка»

14:21, 22 Апрель 2019
119a1682.jpg
Фото: Евгений Лобанов, ЕТВ
Ранее акцию проводили только силами организаторов.

Официальным партнером «Бессмертного полка» в Екатеринбурге в 2019 году станет «Сима-Ленд». Об этом заявил руководитель штаба регионального отделения акции Валерий Басай. В беседе с журналистом ЕТВ экс-организатор шествия Алена Вугельман уточнила, что раньше у «Бессмертного полка» не было спонсоров. «Все делали своими силами», — сказала Вугельман. О том, почему Алена Вугельман отказалась сотрудничать с новыми организаторами, мы рассказывали здесь.

По словам Басая, торговый дом возьмет на себя расходы на волонтеров, горячую еду и напитки. «На солдатскую кашу каждый год уходят 400-500 тысяч рублей», — заявил руководитель штаба. Кроме того, в 2019 году для волонтеров будут шить футболки и толстовки, а не манишки, как раньше. Экипировку для волонтеров уже готовят.

Спасатели. «Пацан задышал и открыл глаза. Я выдохнул»
Интервью с жителем Березовского, который спас из-подо льда шестилетнего ребенка.

Также в этом году будет отдельная регистрация для инвалидов-колясочников. «Надо позвонить на горячую линию“ и сказать о своем желании участвовать в шествии», — сообщил Валерий Басай. Чтобы не мешать другим и спокойно встать в колонну, людей на колясках будут собирать в отдельном месте. Работники «горячей линии» скажут место и время сбора. Телефон, по которому можно зарегистрироваться: 213-05-31.

Еще один момент — чиновники пойдут в колонне в порядке очереди. «Кто первый, того и тапки», — отметил Валерий Басай. Особых условий ни у кого не будет.

Напомним, что традиционно участников соберут на улице Толмачева. Построение начнется в 09:00 со входов на Первомайской и Царской. Первый вход будет работать до десяти часов утра. В 11:00 колонна двинется на Ленина в сторону площади 1905 года. Потом участников «Бессмертного полка» ждет запуск голубей, вкусная каша и праздничный концерт. Вместе с тем, мэрия пообещала участникам шествия «музыкальное сопровождение по воздуху» хотя бы на то время, пока будет собираться колонна. На случай плохой погоды организаторы «Бессмертного полка» советуют взять дождевики и термосы с чаем.

Свердловский минстрой выбил федеральные деньги на школы и дороги
В Екатеринбурге деньги пойдут на строительство четырех садиков и двух школ.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале ««Сима-Ленд» станет спонсором «Бессмертного полка»»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Екатеринбург, Сима-лэнд, Бессмертный полк, финансирование, День Победы
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Под Екатеринбургом вермахт разгромил советскую пехоту
Общество
Под Екатеринбургом вермахт разгромил советскую пехоту
ЕТВ побывал на масштабной реконструкции трагических событий 1942 года с пиротехникой, медсестрами и добиваниями раненных.
Светлана Боринская. Генетика обидеть может каждый!
30 апреля в 19:30
С Светлана Боринская
Шашлыки и диета: как устроить пикник без вреда для фигуры?
26 апреля в 18:00
С Евгений Идолов
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Общество
Железо при параде. Т-72Б против «Абрамса»
Сегодня в нашем предпраздничном цикле померятся стволами главные российский и американский танки.