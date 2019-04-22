«Сима-Ленд» станет спонсором «Бессмертного полка»

Также в этом году будет отдельная регистрация для инвалидов-колясочников. «Надо позвонить на „горячую линию“ и сказать о своем желании участвовать в шествии», — сообщил Валерий Басай. Чтобы не мешать другим и спокойно встать в колонну, людей на колясках будут собирать в отдельном месте. Работники «горячей линии» скажут место и время сбора. Телефон, по которому можно зарегистрироваться: 213-05-31.

Еще один момент — чиновники пойдут в колонне в порядке очереди. «Кто первый, того и тапки», — отметил Валерий Басай. Особых условий ни у кого не будет.

Напомним, что традиционно участников соберут на улице Толмачева. Построение начнется в 09:00 со входов на Первомайской и Царской. Первый вход будет работать до десяти часов утра. В 11:00 колонна двинется на Ленина в сторону площади 1905 года. Потом участников «Бессмертного полка» ждет запуск голубей, вкусная каша и праздничный концерт. Вместе с тем, мэрия пообещала участникам шествия «музыкальное сопровождение по воздуху» хотя бы на то время, пока будет собираться колонна. На случай плохой погоды организаторы «Бессмертного полка» советуют взять дождевики и термосы с чаем.