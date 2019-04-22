Приставы вернули в ХМАО свердловчан, которые залезли в чужую квартиру

Приставы привезли в ХМАО свердловчан, которые залезли в чужую квартиру в Кондинском районе. Мужчины забрались в жилье и потом скрылись. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП, подозреваемые были прописаны в Новолялинском районе Свердловской области. Сторона обвинения требовала доставить уральцев в Ханты-Мансийск.

Судебные приставы разыскали нарушителей и привезли их в суд Ханты-Мансийска. После того, как заседание завершилось, свердловчан доставили обратно в Новолялинский район.