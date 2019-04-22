Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Приставы вернули в ХМАО свердловчан, которые залезли в чужую квартиру

10:38, 22 Апрель 2019
image.jpg
Фото: pixabay
Мужчины проникли в жилье в другом округе, но проживали в УрФО.

Приставы привезли в ХМАО свердловчан, которые залезли в чужую квартиру в Кондинском районе. Мужчины забрались в жилье и потом скрылись. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП, подозреваемые были прописаны в Новолялинском районе Свердловской области. Сторона обвинения требовала доставить уральцев в Ханты-Мансийск.

Судебные приставы разыскали нарушителей и привезли их в суд Ханты-Мансийска. После того, как заседание завершилось, свердловчан доставили обратно в Новолялинский район.

Спасатели. «Пацан задышал и открыл глаза. Я выдохнул»
Интервью с жителем Березовского, который спас из-подо льда шестилетнего ребенка.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Приставы вернули в ХМАО свердловчан, которые залезли в чужую квартиру»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Свердловская область , УФССП по Свердловской области, Ханты-Мансийск, суд, квартира
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Екатеринбурженка заставила автосервис заплатить за угнанную машину
Общество
Екатеринбурженка заставила автосервис заплатить за угнанную машину
Суд обязал предпринимателей выплатить ей почти 300 тысяч рублей.
Шашлыки и диета: как устроить пикник без вреда для фигуры?
26 апреля в 18:00
С Евгений Идолов
Юлия на лабутенах Топольницкая
24 апреля в 19:30
С
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.