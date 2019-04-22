Пять жителей Екатеринбурга сядут за казино в автомойке 

Пять жителей Екатеринбурга осудили за организацию сети казино. В 2014 году они купили автомойку , кафе и торговый павильон , в которых разместили 12 игровых автоматов. В течение года они зарабатывали на азартных клиентах. Следователи и полция вышли на след игроманов и провели 30 обысков в Екатеринбурге и городах-спутниках.



