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Пять жителей Екатеринбурга сядут за казино в автомойке 

12:14, 22 Апрель 2019
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Фото: pixabay
Мужчины поставили в помещении игровые автоматы.
Пять жителей Екатеринбурга осудили за организацию сети казино. В 2014 году они купили автомойку, кафе и торговый павильон, в которых разместили 12 игровых автоматов. В течение года они зарабатывали на азартных клиентах. Следователи и полция вышли на след игроманов и провели 30 обысков в Екатеринбурге и городах-спутниках.

После этого все игровое оборудование изъяли, а мужчин обвинили в незаконном проведении азартных игр. По решению суда, каждый из них проведет в исправительной колонии по три года, сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета. Также им придется заплатить штраф от 300 до 900 тысяч рублей.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, автоматы, азартные игры, казино, Свердловская область , Екатеринбург
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