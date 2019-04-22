Памятник Ленину в Екатеринбурге предложили снести в день рождения

Активисты предложили снести памятник Владимиру Ленину на площади 1905 года. Призывы к « декоммунизации» появились на постаменте в день рождения вождя , 22 апреля. Авторами агитации оказались участники группы « Екатеринбург консервативный», которая пытается вернуть улицам города дореволюционные названия.