Памятник Ленину в Екатеринбурге предложили снести в день рождения
12:40, 22 Апрель 2019
На постаменте появился призыв к декоммунизации.
Активисты предложили снести памятник Владимиру Ленину на площади 1905 года. Призывы к «декоммунизации» появились на постаменте в день рождения вождя, 22 апреля. Авторами агитации оказались участники группы «Екатеринбург консервативный», которая пытается вернуть улицам города дореволюционные названия.
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Фото: «Екатеринбург консервативный»
В июне 2018 года мэрия планировала на некоторое время убрать Ленина с площади 1905 года — чтобы отремонтировать постамент, этим сильно возмутились коммунисты. Позже у монумента, который имеет статус объекта культурного наследия, появилась своя территория.
Его нельзя передвигать, разрушать, прокладывать рядом наземные и воздушные коммуникации, а также создавать вибрации, которые могут нарушить его целостность. А вот в Ревде памятник Ленина не так надежно защищен. Его собираются снести.
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