«Кабальная сделка»: серовчане требуют выбросить треть тарифа «Рифея»

Серовские активисты начали сбор подписей с требованием исключить из мусорного тарифа « Рифея» инвестиционную составляющую. Горожанам не понравилось , что на их деньги будут строить мусоросортировочный комплекс в Краснотурьинске. « Слишком кабальная сделка», — цитирует общественника Максима Куприянова газета « Глобус». За три захода ему удалось собрать 1,5 тысячи подписей. Письмо с требованием пересмотреть тарифы направят на имя президента Владимира Путина , генпрокурора Юрия Чайки и губернатора Евгения Куйвашева.



