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«Кабальная сделка»: серовчане требуют выбросить треть тарифа «Рифея»

11:20, 22 Апрель 2019
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Фото: pixabay
Жители города не хотят платить за мусороперерабатывающий завод в Краснотурьинске.
Серовские активисты начали сбор подписей с требованием исключить из мусорного тарифа «Рифея» инвестиционную составляющую. Горожанам не понравилось, что на их деньги будут строить мусоросортировочный комплекс в Краснотурьинске. «Слишком кабальная сделка», — цитирует общественника Максима Куприянова газета «Глобус». За три захода ему удалось собрать 1,5 тысячи подписей. Письмо с требованием пересмотреть тарифы направят на имя президента Владимира Путина, генпрокурора Юрия Чайки и губернатора Евгения Куйвашева.

Активисы заявили, что борьба с мусорным тарифом — это только начало. Следующий протест обрушится на пенсионную реформу. «Народ не должен молчать и сидеть дома, лежать на диване», — заявил Максим Куприянов. Оператор «Рифей» отводит под инвестиции треть тарифа — 323, 21 рубля при стоимости вывоза кубометра мусора в 845,87 рубля. Это и стало причиной митингов против мусорной реформы. ЕТВ подробно разбирал мусорные тарифы в Свердловской области, читайте здесь.
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, мусорная реформа, Мусорный тариф, Серов, Свердловская область
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