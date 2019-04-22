Fitch изменило прогноз по рейтингам Среднего Урала на позитивный
16:11, 22 Апрель 2019
Кредитный рейтинг области подтвержден на уровне «BB+».
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Свердловской области на уровне «BB+» с позитивным прогнозом. Раньше он был стабильным, отметили в департаменте информполитики региона.
Свердловская область имеет стабильные бюджетные показатели и устойчива к долговой нагрузке. Ключевой параметр, повлиявший на рейтинговую оценку, — профицит бюджета 2018 года. По мнению аналитиков, это позволит региону сохранить параметры долговой нагрузки и стать основой финансирования дефицита 2019 года.
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