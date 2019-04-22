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Экс-директор ЦПКиО станет конкурентом Шипулина на выборах

17:59, 22 Апрель 2019
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Фото: ЕТВ
Владимир Черменинов решил пробиться во власть и поучаствовать в двух избирательных кампаниях.

Свердловское отделение «Единой России» зарегестрировало пятого участника праймериз на выборы в Гордуму по Серовскому округу. Им стал экс-директор ЦПКиО Владимир Черменинов. В анкете он назвал себя пенсионером и председателем благотворительного фонда «Ветераны органов внутренних дел». Кандидат решил подстраховаться и заодно поучаствовать в выборах в региональное Заксобрание, место в котором освободилось после избрания Игоря Володина председателем гордумы.

Пока что главным кандидатом на предстоящих выборах в Госдуму называют биатлониста Антона Шипулина. Баннеры с его изображением уже начали появляться в уральских городах. В агитации он использует свои навыки стрелка: «Антон Шипулин. Олимпийский чемпион. Цель. Точность. Результат». Его соперниками по праймериз будут бизнесмен Сергей Липанин, председатель молодежного парламента Станислав Масоров и некий Артем Николаев.

Место в парламенте освободилось после того, как Сергей Бидонько получил должность вице-губернатора Свердловской области по внутренней политике. Конкурентом Шипулина может стать шоумен Сергей Нетиевский, кандидатуру которого рассматривает «Справедливая Россия».

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, кандидат, ЦПКиО, выборы, Свердловская область , Екатеринбург
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