Экс-директор ЦПКиО станет конкурентом Шипулина на выборах

Свердловское отделение «Единой России» зарегестрировало пятого участника праймериз на выборы в Гордуму по Серовскому округу. Им стал экс-директор ЦПКиО Владимир Черменинов. В анкете он назвал себя пенсионером и председателем благотворительного фонда «Ветераны органов внутренних дел». Кандидат решил подстраховаться и заодно поучаствовать в выборах в региональное Заксобрание, место в котором освободилось после избрания Игоря Володина председателем гордумы.

Пока что главным кандидатом на предстоящих выборах в Госдуму называют биатлониста Антона Шипулина. Баннеры с его изображением уже начали появляться в уральских городах. В агитации он использует свои навыки стрелка: «Антон Шипулин. Олимпийский чемпион. Цель. Точность. Результат». Его соперниками по праймериз будут бизнесмен Сергей Липанин, председатель молодежного парламента Станислав Масоров и некий Артем Николаев.

Место в парламенте освободилось после того, как Сергей Бидонько получил должность вице-губернатора Свердловской области по внутренней политике. Конкурентом Шипулина может стать шоумен Сергей Нетиевский, кандидатуру которого рассматривает «Справедливая Россия».