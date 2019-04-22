Чемпионат мира по боксу в Екатеринбурге продлится две недели

Чемпионат мира по боксу среди мужчин в Екатеринбурге продлится с 7 по 21 сентября. Даты утвердил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Все бои пройдут на площадке «ЭКСПО-центра». В оргкомитет по подготовке соревнований вошли 25 человек, среди которых мэр Александр Высокинский, министр спорта Леонид Рапопорт, глава федерации бокса РФ Умар Кремлев и олимпийский чемпион Егор Мехонцев. Следить за подготовкой будет вице-губернатор Павел Креков. Предстоит обеспечить безопасность на площадке, провести рекламную кампанию и подготовить медиков.

На проведение боксерских соревнований из федерального бюджета выделили 300 миллионов рублей. Женский чемпионат пройдет в Улан-Удэ в октябре. В ЭКСПО-центре уже проводили всемирной боксерской суперсерии. Как это было, читайте здесь.