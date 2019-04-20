«Уральский Халк» отказался от дебютного боя в UFC: «Здоровье важнее»

В Санкт-Петербурге 20 апреля Иван Штырков должен был выти на бой с американцем Дэвином Кларком. Для «Уральского Халка» поединок стал бы первым в UFC Fight Night. К сожалению, выяснение отношений пришлось отменить.

Как пояснил ЕТВ менеджер команды «Архангел Михаил» Антон Глазырин, ночью Штырков почувствовал недомогание. «Вызывали врачей, которые дали предварительный диагноз. К сожалению медицинский департамент UFC принял решение отменить бой. Это очень неприятное решение, но здоровье важнее. У нас есть план лечения, надеюсь, что удастся быстро восстановиться», — подчеркнул Глазырин.