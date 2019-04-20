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«Уральский Халк» отказался от дебютного боя в UFC: «Здоровье важнее»

12:05, 20 Апрель 2019
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Иван Штырков накануне боя
Фото: пресс-служба клуба «Архангел Михаил»
Иван Штырков почувствовал недомогание перед поединком с Дэвином Кларком.

В Санкт-Петербурге 20 апреля Иван Штырков должен был выти на бой с американцем Дэвином Кларком. Для «Уральского Халка» поединок стал бы первым в UFC Fight Night. К сожалению, выяснение отношений пришлось отменить.

Как пояснил ЕТВ менеджер команды «Архангел Михаил» Антон Глазырин, ночью Штырков почувствовал недомогание. «Вызывали врачей, которые дали предварительный диагноз. К сожалению медицинский департамент UFC принял решение отменить бой. Это очень неприятное решение, но здоровье важнее. У нас есть план лечения, надеюсь, что удастся быстро восстановиться», — подчеркнул Глазырин.

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Фото: пресс-служба клуба «Архангел Михаил»

Дэвин Кларк тоже расстроился из-за отмены поединка. В Instagram боец сказал: «К сожалению, мой бой в России отменен. Соперник заболел и сейчас находится в больнице».

Американский боец смешанных единоборств Дэвин Кларк начал свою профессиональную карьеру в 2013 году, провел 12 боев, девять выиграл. Принимал участие в турнирах UFC, RFA, TFC.

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Штырков заключил контракт с UFC в марте 2019 года. И принял бой с Кларком. Ранее планировалось, что американский спортсмен встретится на ринге с Абдул-Керимом Эдиловым. Но поединок не состоялся из-за травмы российского бойца.

Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Общество, поединок, бой, UFC, Уральский Халк, Иван Штырков
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