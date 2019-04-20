«Уральский Халк» отказался от дебютного боя в UFC: «Здоровье важнее»
В Санкт-Петербурге 20 апреля Иван Штырков должен был выти на бой с американцем Дэвином Кларком. Для «Уральского Халка» поединок стал бы первым в UFC Fight Night. К сожалению, выяснение отношений пришлось отменить.
Как пояснил ЕТВ менеджер команды «Архангел Михаил» Антон Глазырин, ночью Штырков почувствовал недомогание. «Вызывали врачей, которые дали предварительный диагноз. К сожалению медицинский департамент UFC принял решение отменить бой. Это очень неприятное решение, но здоровье важнее. У нас есть план лечения, надеюсь, что удастся быстро восстановиться», — подчеркнул Глазырин.
Фото: пресс-служба клуба «Архангел Михаил»
Дэвин Кларк тоже расстроился из-за отмены поединка. В Instagram боец сказал: «К сожалению, мой бой в России отменен. Соперник заболел и сейчас находится в больнице».
Американский боец смешанных единоборств Дэвин Кларк начал свою профессиональную карьеру в 2013 году, провел 12 боев, девять выиграл. Принимал участие в турнирах UFC, RFA, TFC.
Штырков заключил контракт с UFC в марте 2019 года. И принял бой с Кларком. Ранее планировалось, что американский спортсмен встретится на ринге с Абдул-Керимом Эдиловым. Но поединок не состоялся из-за травмы российского бойца.