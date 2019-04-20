Сторонники храма Святой Екатерины открыли банк социальных идей

На странице Храма святой Екатерину в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о создании банка социальных идей. «Приглашаем вас поделиться вашими мечтами и мыслями о том, какие социальные проекты важно воплотить в жизнь в Соборе святой Екатерины, понимая, что любой храм — это школа добра и милосердия». Горожане могут предлагать свои идеи в комментариях.

«Регулярно проводить мастер-классы декоративно-прикладного искусства для людей с ограниченными возможностями (инвалидами), чтобы дать им творчески раскрыться, найти добрых друзей, и не унывать», — предлагает Людмила Бессарабова.