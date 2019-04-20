Сторонники храма Святой Екатерины открыли банк социальных идей
11:29, 20 Апрель 2019
Горожане предлагают сделать при храме детский сад, школу танцев и спортивный зал.
На странице Храма святой Екатерину в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о создании банка социальных идей. «Приглашаем вас поделиться вашими мечтами и мыслями о том, какие социальные проекты важно воплотить в жизнь в Соборе святой Екатерины, понимая, что любой храм — это школа добра и милосердия». Горожане могут предлагать свои идеи в комментариях.
«Регулярно проводить мастер-классы декоративно-прикладного искусства для людей с ограниченными возможностями (инвалидами), чтобы дать им творчески раскрыться, найти добрых друзей, и не унывать», — предлагает Людмила Бессарабова.
По пути на дачу
Почему в Екатеринбурге плохие дороги.
Павел Ломовцев считает, что на базе храма можно создать «Центр координации добра», где будет собрана информация о «добрых проектах в городе, «может, в виде музея». Среди предложений — детский садик, театрально-спортивный зал для молодежи, танцевальный оpen air и многофункциональный лекторий.
Храм святой Екатерины планируется возвести в сквере на берегу Исети. Строительство планируется начать летом 2019 года и завершить через четыре года — к 300-летию уральской столицы. Согласно проекту, сооружение будет высотой 75 метров и сможет вместить 2,5 тысячи верующих. Возле храма обещают разбить парк, чтобы жители Екатеринбурга не потеряли привычное место отдыха. Обещают смотровую площадку с видом на пруд. Храм должны открыть в 2023 году, к 300-летию Екатеринбурга.
«Харон, я твоя!»
Обладатели «Золотых масок», о волнении, коллективном искусстве и Кирилле Серебренникове.
Новое и интересное
В Екатеринбурге все будет хорошо. Надо только запретить плохие вести
Общество
Редакция ЕТВ придумала, что еще стоит «зацензурировать», кроме электронных табло, показывающих курсы валют, чтобы сберечь душевное здоровье граждан.
Шашлыки и диета: как устроить пикник без вреда для фигуры?
Юлия на лабутенах Топольницкая
«Лучший в стране». Цирковые встали на защиту Марчевского
Общество
Артисты готовы бойкотировать «лже-фестиваль клоунов в Екатеринбурге».