Капитан «Уральских пельменей» оценил Зеленского и Порошенко в духе КВН

Состоявшиеся 19 апреля дебаты кандидатов в президенты Украины стали главной темой в российских соцсетях. В стороне от выступления Владимира Зеленского и Петра Порошенко на киевском стадионе «Олимпийский» не остался и шоумен Андрей Рожков.

Капитан команды «Уральские пельмени» оценил выступление претендентов по системе КВН. «Зеленский, похоже, выигрывает капитанский [конкурс] вчистую!», — написал он на своей странице в Facebook. Но предостерег всех, кто слишком оптимистично смотрит на будущее Украины после победы бывшего игрока команды «Запорожье — Кривой Рог — Транзит».