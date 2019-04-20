Капитан «Уральских пельменей» оценил Зеленского и Порошенко в духе КВН
Состоявшиеся 19 апреля дебаты кандидатов в президенты Украины стали главной темой в российских соцсетях. В стороне от выступления Владимира Зеленского и Петра Порошенко на киевском стадионе «Олимпийский» не остался и шоумен Андрей Рожков.
Капитан команды «Уральские пельмени» оценил выступление претендентов по системе КВН. «Зеленский, похоже, выигрывает капитанский [конкурс] вчистую!», — написал он на своей странице в Facebook. Но предостерег всех, кто слишком оптимистично смотрит на будущее Украины после победы бывшего игрока команды «Запорожье — Кривой Рог — Транзит».
Капитанский конкурс (или конкурс капитанов) считается важнейшим в игре КВН. В классической варианте состоит из двух частей: монолог, в котором произносятся заранее подготовленные и отрепетированные репризы, и экспромт, когда капитан отвечает на вопросы соперника.
По такой же схеме строятся и политические дебаты.