Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Капитан «Уральских пельменей» оценил Зеленского и Порошенко в духе КВН

13:06, 20 Апрель 2019
20017759_10155441521127980_2049567088436297269_o.jpg
Андрей Рожков считает, что кандидат в президенты Украины переиграл действующего главу государства.

Состоявшиеся 19 апреля дебаты кандидатов в президенты Украины стали главной темой в российских соцсетях. В стороне от выступления Владимира Зеленского и Петра Порошенко на киевском стадионе «Олимпийский» не остался и шоумен Андрей Рожков.

Капитан команды «Уральские пельмени» оценил выступление претендентов по системе КВН. «Зеленский, похоже, выигрывает капитанский [конкурс] вчистую!», — написал он на своей странице в Facebook. Но предостерег всех, кто слишком оптимистично смотрит на будущее Украины после победы бывшего игрока команды «Запорожье — Кривой Рог — Транзит».

По пути на дачу
ЕТВ выясняет, почему в Екатеринбурге плохие дороги.
Андрей Рожков
актер «Уральских пельменей»
«Будет переходный период, тяжелый для простых людей. История циклична. И дай бог все наладится (получится) у наших друзей», — отметил Рожков.
Андрей Рожков

Капитанский конкурс (или конкурс капитанов) считается важнейшим в игре КВН. В классической варианте состоит из двух частей: монолог, в котором произносятся заранее подготовленные и отрепетированные репризы, и экспромт, когда капитан отвечает на вопросы соперника.

По такой же схеме строятся и политические дебаты.

«Харон, я твоя!»
Говорят обладатели «Золотых масок».
Авторы:
Ксения Фикс
Что вы думаете о материале «Капитан «Уральских пельменей» оценил Зеленского и Порошенко в духе КВН»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Украина, дебаты, Уральские пельмени, КВН, Андрей Рожков
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Новое лицо Екатеринбурга
События
Новое лицо Екатеринбурга
Главные проекты, которые ассоциируются с городом. Места, люди, команды и события.
Юлия на лабутенах Топольницкая
24 апреля в 19:30
С
Шашлыки и диета: как устроить пикник без вреда для фигуры?
26 апреля в 18:00
С Евгений Идолов