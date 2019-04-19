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Выходные в Екатеринбурге пройдут в ожидании весенней погоды

08:34, 19 Апрель 2019
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Фото: pixabay.com
В уральской столице будет пасмурно и не очень тепло.

В пятницу, 19 апреля, Екатеринбург проживет последний солнечный день перед затяжным пасмурным периодом. Уже в субботу бывшее два дня ясным небо затянут тучи, которые задержатся над уральской столицей на целую неделю.

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Фото: Яндекс.Погода

По ночам будет подмораживать — температуры воздуха по данным сервиса Яндекс.Погода опустится ниже нуля: синоптики предсказывают -5º. По утрам горожан взбодрит приятная свежесть от 0º до +2º. Но днем обещают вполне терпимые температуры. В субботу около +6º. В воскресенье еще теплее — до +8º.

А в ночь на понедельник пройдет дождь, не первый и не последний в апреле. Но можно тихо порадоваться — на майские праздники, скорее всего, будет сухо и тепло.

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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Общество, дождь, весна, Яндекс.Погода, прогноз погоды, прогноз, погода
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