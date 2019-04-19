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В Екатеринбурге лжеполицейские украли у пенсионеров 747 тысяч

09:50, 19 Апрель 2019
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Фото: pixabay
Мужчины говорили старикам, что их близкие родственники наехали на пешеходов.

Четверо екатеринбуржцев пойдут под суд за обман девяти пенсионеров. С апреля по сентябрь 2018 года они украли у них 747 тысяч рублей. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры, мошенники представлялись работниками полиции и говорили старикам, что их близкие родственники наехали на пешехода. Чтобы разрешить ситуацию, пенсионерам предлагали заплатить деньги. Так, одна из бабушек отдала лжеполицейским 2,5 тысячи рублей за ДТП, в которое попал ее внук.

Максимальная сумма, которую отдавали обманщикам, составила 300 тысяч рублей. Всего екатеринбуржцы украли 747 тысяч рублей у девяти стариков. Кроме того, двое из них также продавали наркотики. Уголовное дело направили в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, прокуратура Свердловской области, деньги, обман, полицейские, пенсионер, Свердловская область , Екатеринбург
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