В Екатеринбурге лжеполицейские украли у пенсионеров 747 тысяч

Четверо екатеринбуржцев пойдут под суд за обман девяти пенсионеров. С апреля по сентябрь 2018 года они украли у них 747 тысяч рублей. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловской прокуратуры, мошенники представлялись работниками полиции и говорили старикам, что их близкие родственники наехали на пешехода. Чтобы разрешить ситуацию, пенсионерам предлагали заплатить деньги. Так, одна из бабушек отдала лжеполицейским 2,5 тысячи рублей за ДТП, в которое попал ее внук.

Максимальная сумма, которую отдавали обманщикам, составила 300 тысяч рублей. Всего екатеринбуржцы украли 747 тысяч рублей у девяти стариков. Кроме того, двое из них также продавали наркотики. Уголовное дело направили в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.