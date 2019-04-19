Универсиада подтянула Куйвашева в десятку губернаторов-блогеров
15:39, 19 Апрель 2019
СМИ заметили посты главы региона в Instagram.
Евгений Куйвашев попал в десятку самых цитируемых губернаторов-блогеров по версии Медиалогии. В марте главу региона заметили благодаря продвижению заявки Екатеринбурга на Универсиаду 2023 года. СМИ интересовало его заявление, что к соревнованию могут построить пять новых спортивных центров. Куйвашев занял десятую строчку рейтинга.
Лидером же стал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который прокомментировал аварию на Московском тракте в своем Telegram-канале. На втором месте мэр Москвы Сергей Собянин, который говорил о культурных событиях столицы в своем Twitter и звал народ на субботник. А вот врио губернатора города Санкт-Петербург Александр Беглов привлек внимание СМИ тем, что завел страницу во «ВКонтакте». Губернатор Куйвашев нашел свою историю в Instagram. На ежегодной пресс-конференции он признался, что ведет его вместе со своей командой.
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