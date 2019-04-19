Универсиада подтянула Куйвашева в десятку губернаторов-блогеров

Евгений Куйвашев попал в десятку самых цитируемых губернаторов-блогеров по версии Медиалогии. В марте главу региона заметили благодаря продвижению заявки Екатеринбурга на Универсиаду 2023 года. СМИ интересовало его заявление , что к соревнованию могут построить пять новых спортивных центров. Куйвашев занял десятую строчку рейтинга.



