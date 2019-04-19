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Топ-5 новостей недели. Екатеринбург от Вестероса до Вторчермета

19:00, 19 Апрель 2019
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Коллаж Николай Пекарский, ЕТВ
ЕТВ рассказывает, что произошло на неделе, начавшейся с «Игры престолов».

Екатеринбург на этой неделе бросало из жары в холод как буквально, так и метафорически. Погода демонстрировала все прелести уральского климата: солнечный апрель внезапно превратился в завьюженный февраль.

Были на этой неделе поводы радоваться и огорчаться, злиться и возмущаться. Все эти эмоции мы постарались персонифицировать и зашифровать в традиционном коллаже. Попробуйте угадать, какие события попытался разместил на картинке дизайнер ЕТВ Николай Пекарский, а потом проверьте свою прозорлиовсть и знание информационной повестки.

По пути на дачу
Почему в Екатеринбурге плохие дороги.
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Коллаж: Николай Пекарский, ЕТВ

Эмоции зашкаливали от плюса в минус: от гордости и радости за наши театры, получившие «Золотые маски», до недовольства и возмущения от рекомендаций провести веселую Монстрацию не в центре Екатеринбурга, а на Вторчермете.

Из Тюмени к богатству

Разница между бедным и богатым чиновником областного правительства столь же велика, как расстояние от Тюмени до Екатеринбурга. Губернатор Куйвашев, перебравшийся к нам восемь лет назад, с каждым годом ̶д̶е̶м̶о̶н̶с̶т̶р̶и̶р̶у̶е̶т̶ ̶ декларирует рост своих доходов.

Олегу Чемезову, ставшему его заместителем в марте, наверное, стоит брать пример со старшего (по должности) товарища. Нельзя же жить на 111 тысяч рублей в год!

А я вас знаю, мне смешно
Ответы на пять наивных вопросов по теме «Монстрация: что это и зачем?»

Изумрудная россыпь

«Мариинский прииск» продает три изумруда. Стоимостью миллион долларов. Общим весом 40 килограммов. Торги пройдут на электронной площадке Санкт-Петербургской биржи.

Участвовать в них могут ювелиры, которые имеют разрешения на оборот драгоценных камней на территории РФ от Пробирной инспекции. А все остальные могут им только завидовать и надеяться, что уральские драгоценные камни превратятся в изумительные ювелирные украшения.

Великое уральское опыление
Как газоны стали главными врагами наших легких.

Спор на бутылку (или велосипед)

Директор Шарташского лесопарка продолжает уверять всех, что намерен создать лучший парк в России. Пока Артур Зиганшин тормозит со сбором экспертного совета, а общественники собираются идти альтернативным путем… Горожане начинают сомневаться в будущем зеленой зоны.

Сергей Мартьянов, например, считает, что скоро на Шарташе появятся высотки различного назначения — от жилья до ТРЦ. И даже предложил директору лесопарка пари. На бутылку виски. Зиганшин вызов принял, но заменил крепкий алкоголь на велосипед неизвестной модели.

Весна одежды нашей
Как екатеринбуржцы стремительно переоделись в ожидании тепла.

Браво! Брависсимо!

Три «Золотые маски» прибыли в Екатеринбург. Зал Большого театра, где проходила церемония вручения самой престижной театральной премии России, рукоплескал Ural Opera Ballet и солистам Театра музкомедии. Жюри отметило создателей балета «Пахита», Юлию Дякину и Игоря Ладейщикова за роли в мюзикле «Орфей & Эвридика».

Все умрут. А я — останусь?
Почему жители Свердловской области стали первыми в «игре на выбывание»?

От Вестероса до Вторчермета

Неделя для ЕТВ началась у Терки, которая нашими стараниями превратилась в Железный трон. Так наша редакция решила отпраздновать начало нового сезона «Игры престолов». Кстати, занять вакантное королевское место может каждый!

А завершаем рабочую пятидневку мы с легкой грустью. Журналист ЕТВ Семен Чирков подал заявку на проведение Монстрации. И получил разрешение. Но! Карнавальное шествие чиновники сослали на Вторчермет. Теперь нам предстоит непростой выбор: синица в руках или ничего — отказаться от затеи или принять условия игры областных властей.

Вот это новость!
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Авторы:
Ксения Фикс
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Теги:
Общество, Вот это новость!, монстрация, терка, Шарташский лесопарк, доходы, декларация, Артур Зиганшин, Евгений Куйвашев
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