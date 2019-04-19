Топ-5 новостей недели. Екатеринбург от Вестероса до Вторчермета

Екатеринбург на этой неделе бросало из жары в холод как буквально, так и метафорически. Погода демонстрировала все прелести уральского климата: солнечный апрель внезапно превратился в завьюженный февраль.

Были на этой неделе поводы радоваться и огорчаться, злиться и возмущаться. Все эти эмоции мы постарались персонифицировать и зашифровать в традиционном коллаже. Попробуйте угадать, какие события попытался разместил на картинке дизайнер ЕТВ Николай Пекарский, а потом проверьте свою прозорлиовсть и знание информационной повестки.