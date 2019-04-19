Свердловского автомобилиста отправили отрабатывать штрафы в школу

Автомобилист из Каменска-Уральского накопил долг по штрафам ГИБДД на 30 тысяч рублей. Мужчина тянул с погашением долга, за что его наказали. Свердловчанину назначили 130 часов обязательных работ. Уральца предупредили, если он не исполнит наказание, его ждет штраф на сумму от 150 до 300 тысяч рублей или арест на 15 суток, рассказали ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Водитель пошел отрабатывать в школу. С конца февраля до середины апреля он убирал территорию учреждения, был там плотником и столяром. После того, как житель Каменска-Уральского исполнил наказание, он предоставил приставам отчет.