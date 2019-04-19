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Свердловчанин отсудил у фермера 103 тысячи за дорожную аварию с овцами

11:02, 19 Апрель 2019
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Фото: pixabay
Животные сбежали с фермы и столкнулись с автомобилем на трассе.

Свердловский автомобилист отсудил у фермера 103 тысячи рублей за аварию с овцами, в которую он попал на 22 километре дороги Каменск-Уральский-Усть-Багаряк. Отара овец сбежала от хозяина и врезалась в Mitsubishi Pajero. Эксперт заключил, что машина пострадала на 197 тысяч рублей.

Водитель Mitsubishi Pajero подал иск в Красногорский районный суд и потребовал от владельца фермы возместить ему ремонт автомобиля и оплатить услугу эксперта за 3,5 тысячи рублей. Суд обязал фермера вернуть автомобилисту 100 276 за испорченную машину и 2570 рублей госпошлины, но ответчик не согласился с решением и обжаловал его.

Вторая инстанция согласилась с коллегами из Красногорского суда в том, что и фермер, и водитель виноваты в ДТП 50 на 50%. Автомобилист превысил скорость, а хозяин овец не уследил за животными, сообщили ЕТВ в пресс-службе Свердловского областного суда. Решение первой инстанции оставили без изменений.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, овцы, животные, ДТП, авария, дорога, трасса , Каменск-Уральский
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