Свердловчанин отсудил у фермера 103 тысячи за дорожную аварию с овцами

Свердловский автомобилист отсудил у фермера 103 тысячи рублей за аварию с овцами, в которую он попал на 22 километре дороги Каменск-Уральский-Усть-Багаряк. Отара овец сбежала от хозяина и врезалась в Mitsubishi Pajero. Эксперт заключил, что машина пострадала на 197 тысяч рублей.

Водитель Mitsubishi Pajero подал иск в Красногорский районный суд и потребовал от владельца фермы возместить ему ремонт автомобиля и оплатить услугу эксперта за 3,5 тысячи рублей. Суд обязал фермера вернуть автомобилисту 100 276 за испорченную машину и 2570 рублей госпошлины, но ответчик не согласился с решением и обжаловал его.

Вторая инстанция согласилась с коллегами из Красногорского суда в том, что и фермер, и водитель виноваты в ДТП 50 на 50%. Автомобилист превысил скорость, а хозяин овец не уследил за животными, сообщили ЕТВ в пресс-службе Свердловского областного суда. Решение первой инстанции оставили без изменений.