«Страна обкакалась»: Дерягина предложила узаконить правильное питание

Депутат гордумы Елена Дерягина предложила принять закон о правильном питании в школах и других социальных объектах. По ее словам , сейчас операторов питания выбирают , смотря на цену , а не качество продуктов. А в итоге — страдают дети. Свое предложение она озвучила на встрече с депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым.