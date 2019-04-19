«Страна обкакалась»: Дерягина предложила узаконить правильное питание
15:05, 19 Апрель 2019
Депутат гордумы Екатеринбурга решила, что сейчас заказчиков интересуют деньги, а не дети.
Депутат гордумы Елена Дерягина предложила принять закон о правильном питании в школах и других социальных объектах. По ее словам, сейчас операторов питания выбирают, смотря на цену, а не качество продуктов. А в итоге — страдают дети. Свое предложение она озвучила на встрече с депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым.
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Елена Дерягина
депутат екатеринбургской думы
У нас уже вся страна обкакалась за счет тех продуктов, которые идут на школьное питание.
Крашенинников ответил, что система закупок школьного питания и так будет частично скорректирована в законе «о контрактной системе». Депутат Елена Дерягина не в первый раз стремится изменить закон ради детей. Недавно она предлагала перераспределить субсидии на школьное питание, чтобы не выбрасывать продукты: бесплатная еда могла остаться только у нуждающихся. Сразу после этого депутат-единоросс свердловского Заксобрания Владимир Власов заявил, что для этого нет никаких оснований, поэтому перестановок ждать не стоит. А бесплатное питание — это повод для гордости.
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