Мэру станет легче: в Екатеринбурге появятся умные домофоны и парковки
13:59, 19 Апрель 2019
Столицу Урала готовятся превратить в «Умный город».
Екатеринбург стал одним из пилотных городов федеральной программы «Умный город». До 2024 года на территории уральской столицы должны со создать портал, который позволит облегчить управление городом и убрать человеческий фактор. «Все должно быть автоматизировано, цена человеческой ошибки может быть слишком дорога», — рассказал директор проекта «Умный город» ПАО «Ростелеком» на Урале Олег Извеков.
По всему городу установят различные датчики и камеры, которые будут отображать на карте информацию о состоянии дорог, экологии, потреблении ресурсов. Это должно облегчить, например, работу мэра. «Он будет начинать так каждое утро», — считает Извеков. Сами жители смогут отслеживать эту информацию и сообщать о каких-либо проблемах на карте, другие пользователи смогут их поддержать голосами. Первое, что планируют внедрять в Екатеринбурге — это умные домофоны с видеокамерами, сопряженные со службой 112. Открывать дверь можно будет с помощью смартфона. Чтобы сэкономить ресурсы, регулировать температуру в квартире тоже смогут с помощью гаджетов. А спасать город от пробок будут умные светофоры и парковки. Известно, что одной из площадок «Умного города» станет Академичский.
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По словам Олег Извекова, все города-участники за каждое нововведение будут повышать свой индекс IQ. Если показатели плохие — город вылетит из программы. Финансировать все нововведения будут из федерального и областного бюджета. Сумма оценивается миллиардами рублей. В Свердловской области пилотными городами-участниками также стали Каменск-Уральский, Полевской и Новоуральск.
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