Мэру станет легче: в Екатеринбурге появятся умные домофоны и парковки

Екатеринбург стал одним из пилотных городов федеральной программы « Умный город». До 2024 года на территории уральской столицы должны со создать портал , который позволит облегчить управление городом и убрать человеческий фактор. « Все должно быть автоматизировано , цена человеческой ошибки может быть слишком дорога», — рассказал директор проекта « Умный город» ПАО « Ростелеком» на Урале Олег Извеков.



