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Из Свердловской области выгнали 96 иностранцев

17:36, 19 Апрель 2019
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Фото: УМВД по Свердловской области
Стражи правопорядка борются с нелегальной миграцией.

Полицейские выдворили из Свердловской области 96 иностранцев. За шесть дней операции «Нелегал-2019» стражи правопорядка возбудили 64 уголовных дела, рассказал ЕТВ пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Органы внутренних дел обнаружили 633 нарушения, из которых — 443 связаны с правилами въезда, выезда и пребывания иностранцев в России. Нарушителям выписали административные штрафы на два миллиона рублей.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, мигранты, Свердловская область , Екатеринбург
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