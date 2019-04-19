Из Свердловской области выгнали 96 иностранцев
17:36, 19 Апрель 2019
Стражи правопорядка борются с нелегальной миграцией.
Полицейские выдворили из Свердловской области 96 иностранцев. За шесть дней операции «Нелегал-2019» стражи правопорядка возбудили 64 уголовных дела, рассказал ЕТВ пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Органы внутренних дел обнаружили 633 нарушения, из которых — 443 связаны с правилами въезда, выезда и пребывания иностранцев в России. Нарушителям выписали административные штрафы на два миллиона рублей.
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