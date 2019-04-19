Главную улицу Верхней Пышмы закроют для строительства трамвайной ветки

Строительство трамвайной линии в Верхней Пышме начнется 22 апреля. На время работ полностью закроют движение по Успенскому проспекту на участке от Петрова до Обогатителей. Весь транспорт будут отправлять в объезд через улицу Обогатителей. При Выезде из Верхней Пышмы в сторону Екатеринбурга нужно будет повернуть направо сразу после церкви , а в обратном направлении — налево сразу после проезда АЗС. Двигаться нужно по главной дороге , сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД. В выходные на объездных участках установят аншлаги и дорожные знаки с направлением движения. Работы продолжатся до 30 октября.

Соглашение о строительстве трамвайной линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму подписали еще в 2015 году. На пути линии оказались 17 объектов, в том числе дом, где раньше располагалась мечеть«Рахмат». На то, чтобы изъять землю на пути трамвая, ушло четыре года. Протяженность трамвайной линии составит пять километров. Она пройдет от трамвайного кольца на Фрезеровщиков, по Шефской и выйдет на новую улицу, которая пройдет параллельно проспекту Космонавтов. Затем дорогу заведут в тоннель под железной дорогой и протянут вдоль Невьянского тракта. Добраться из одного города в другой жители смогут за 20 минут.

Как будет выглядеть новая ветка, которая свяжет уральскую столицу с городом-спутником, ЕТВ показывал здесь.

