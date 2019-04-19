Дорожники уничтожили опасный разворот на трассе Екатеринбург — Тюмень
18:36, 19 Апрель 2019
О радикальных намерениях стало известно еще в феврале.
Дорожники избавились от опасного разворота на 14 километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень. На вираже не было полос торможения и разгона, он не соответствовал нормативным актам, рассказали в «Уралуправтодоре». Кроме того, радиуса разворота было недостаточно, чтобы выполнять безопасный маневр.
Водителей просят учесть изменение схемы движения на данном участке. Ближайший разворот в сторону Тюмени есть через улицу 40-летия Комсомола и развязку.
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Фото: «Уралуправтодор»
В феврале ЕТВ писал, что опасный разворот на трассе Екатеринбург — Тюмень отменят. Поводом послужило ДТП, которое в очередной раз произошло на участке.
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