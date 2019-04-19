Дорожники уничтожили опасный разворот на трассе Екатеринбург — Тюмень

Дорожники избавились от опасного разворота на 14 километре федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень. На вираже не было полос торможения и разгона, он не соответствовал нормативным актам, рассказали в «Уралуправтодоре». Кроме того, радиуса разворота было недостаточно, чтобы выполнять безопасный маневр.

Водителей просят учесть изменение схемы движения на данном участке. Ближайший разворот в сторону Тюмени есть через улицу 40-летия Комсомола и развязку.