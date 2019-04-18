За год в Екатеринбурге в два раза выросла продажа жилья
12:39, 18 Апрель 2019
Средняя стоимость квадрата в Свердловской области увеличилась на три тысячи рублей.
Жилье в Екатеринбурге стали покупать в два раза чаще, чем в прошлом году. Так, за январь–март 2019 года в уральской столице приобрели 95,4 тысячи квадратных метров, в 2018-м эта цифра составила 43,8 тысячи квадратов, сообщили ЕТВ в пресс-службе Свердловскстата. Средняя цена на один квадратный метр в регионе выросла за год с 40,3 тысячи до 43,1 тысячи рублей.
За три месяца 2019 года на Среднем Урале ввели 333,9 тысячи квадратов жилья. Этот показатель на 18,5% меньше прошлогоднего. Всего в регионе построили 3950 квартир. В 2018 году их было на 52 больше.
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