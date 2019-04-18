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Свердловские олигархи пролетели мимо двадцатки Forbes

13:45, 18 Апрель 2019
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Фото: pixabay
Хотя большинство бизнесменов и увеличили свое состояние. 
Уральские олигархи сменили позиции в рейтинге Forbes. Выше всех забрался владелец УГМК Андрей Козицын. Он занял 24 строчку несмотря на потери в 400 миллионов долларов. Теперь его состояние насчитывает 4,4 миллиарда рублей. В прошлом году он был на 25 месте. Эту позицию теперь занял глава РМК Игорь Алтушкин. За год он заработал 900 миллионов долларов и взлетел аж на восемь позиций вверх. Его состояние составило 4,3 миллиарда рублей.

В рейтинге неплохо поднялся первое лицо ТМК и «Синары» Дмитрий Пумпянский. Он заработал 600 миллионов долларов и поднялся с 64 на 46 позицию. Его состояние увеличилось до 2,2 миллиарда рублей. Совладелец УГМК Игорь Кудряшкин, который оказался вне списка миллиардеров России, все же сумел остаться в списке Forbes на 106 месте. У него есть 900 миллионов долларов.
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В списке также можно найти олигархов, богатство которых составляют активы на территории Свердловской области. Их имена можно найти в ТОП-20. На втором месте с состоянием 21,3 миллиарда рублей оказался председатель совета директором НЛМК Владимир Лисин. На 11 строчке — глава ГК «Ренова» Виктор Вексельберг, состояние которого 11,5 миллиарда рублей. Старший партнер Андрея Козицына Искандер Махмудов попал на 18 строчку с достатком в 6,6 миллиарда рублей.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , рейтинг, Forbes, деньги, олигархи, бизнесмены
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