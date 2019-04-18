Свердловские олигархи пролетели мимо двадцатки Forbes





В рейтинге неплохо поднялся первое лицо ТМК и « Синары» Дмитрий Пумпянский. Он заработал 600 миллионов долларов и поднялся с 64 на 46 позицию. Его состояние увеличилось до 2,2 миллиарда рублей. Совладелец УГМК Игорь Кудряшкин , который оказался вне списка миллиардеров России , все же сумел остаться в списке Forbes на 106 месте. У него есть 900 миллионов долларов.