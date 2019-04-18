Свердловчанин остался за дверями суда из-за трех ножей
10:10, 18 Апрель 2019
Мужчина пытался пронести холодное оружие, но его не пустили.
Жителя Новоуральска не пустили в местный суд из-за трех ножей, которые он спрятал. На входе мужчину спросили, нет ли у него при себе запрещенных вещей. Свердловчанин ответил, что нет, и пошел через рамки металлоискателя, который и выдал его. Судебный пристав нашел у мужчины три ножа, два из которых тот спрятал под одеждой. Третий висел на груди в чехле, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области. В суд уральца не пустили.
За три с половиной месяца 2019 года приставы обнаружили 2182 запрещенных предмета на пропускных пунктах в судах. Среди них 76 — огнестрел, 613 — боеприпасы, 70 электрошокеров, 272 ножа и 205 — газовое и травматическое оружие.
А я вас знаю, мне смешно
ЕТВ публикует ответы на пять наивных вопросов по теме «Монстрация: что это и зачем?»
Новое и интересное
Екатеринбурженка заставила автосервис заплатить за угнанную машину
Общество
Суд обязал предпринимателей выплатить ей почти 300 тысяч рублей.
ЮЛИЯ «НА ЛАБУТЕНАХ» ТОПОЛЬНИЦКАЯ
АННА ЧИПОВСКАЯ И СПЕКТАКЛЬ «КИНАСТОН»
Условно освобожденный. Постскриптум к суду над Соколовским
Общество
Для любителей покемонов и свободы слова в интернете день сегодня выдался радостный. Руслана Соколовского хоть и признали виновным, но отпустили домой. Эмоции и комментарии — на ЕТВ.