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Свердловчанин остался за дверями суда из-за трех ножей

10:10, 18 Апрель 2019
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Фото: pixabay
Мужчина пытался пронести холодное оружие, но его не пустили.

Жителя Новоуральска не пустили в местный суд из-за трех ножей, которые он спрятал. На входе мужчину спросили, нет ли у него при себе запрещенных вещей. Свердловчанин ответил, что нет, и пошел через рамки металлоискателя, который и выдал его. Судебный пристав нашел у мужчины три ножа, два из которых тот спрятал под одеждой. Третий висел на груди в чехле, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области. В суд уральца не пустили.

За три с половиной месяца 2019 года приставы обнаружили 2182 запрещенных предмета на пропускных пунктах в судах. Среди них 76 — огнестрел, 613 — боеприпасы, 70 электрошокеров, 272 ножа и 205 — газовое и травматическое оружие.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, УФССП по Свердловской области, суд, оружие, нож, Новоуральск
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