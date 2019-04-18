Свердловчане поплатились за перепланировку квартир в суде

Две семьи из Полевского, которые проживают в двухквартирном доме на Некрасова, отсудили друг у друга 30 тысяч рублей и заставили поменять планировку жилья. Они соорудили пристрои с отдельными входами в квартиры. В 2017 году хозяйка квартиры № 1 без согласия соседей переделала мансарду, увеличив нагрузку на весь дом, сообщили ЕТВ в пресс-службе областного суда. Владельцы квартиры № 1 реконструировали тамбур, а над пристроем возвели второй этаж. Потом соседи разругались и подали друг на друга иски в Полевской городской суд, потребовав вернуть все в первоначальное состояние и вернуть расходы на госпошлины и юристов.

Полевской городской суд постановил, чтобы хозяева обоих квартир придали зданию прежний вид и выплатили друг другу по 30 тысяч рублей. Свердловчане не согласились с решением суда и обжаловали его, но вторая инстанция привлекла к делу залогодержателя имущества в лице Сбербанка. Согласно закладной хозяева квартир не могли менять конфигурацию помещений без разрешения банка. Поэтому Свердловский областной суд оставил постановление коллег в силе.