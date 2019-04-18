Репетиции Парада Победы переместились в центр Екатеринбурга

ЕТВ публикует ответы на пять наивных вопросов по теме «Монстрация: что это и зачем?»

Репетиции Парада Победы плавно переместились в центр Екатеринбурга. Пешие колонны выйдут на площадь 1905 года уже ночью 19 апреля, сообщили в пресс-службе мэрии. С 20:00 до 4:00 перекроют проспект Ленина от Карла Либкнехта до Репина, участок улицы 8 Марта от Малышева до Бориса Ельцина и дальше до Репина. ЕТВ отметил схему на карте.