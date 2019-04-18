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Репетиции Парада Победы переместились в центр Екатеринбурга 

17:13, 18 Апрель 2019
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Фото: ЕТВ
Главные улицы будут перекрывать с 20:00. 

Репетиции Парада Победы плавно переместились в центр Екатеринбурга. Пешие колонны выйдут на площадь 1905 года уже ночью 19 апреля, сообщили в пресс-службе мэрии. С 20:00 до 4:00 перекроют проспект Ленина от Карла Либкнехта до Репина, участок улицы 8 Марта от Малышева до Бориса Ельцина и дальше до Репина. ЕТВ отметил схему на карте.

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Следующая репетиция пеших колонн пройдет в ночь с 23 на 24 апреля. Техника присоединится к ним 26 и 29 апреля, а также 3 мая. Генеральная репетиция пройдет 7 мая. Перекрытия также ожидаются во время прохождения колонны со Вторчермета. Танки будут ехать во все дни репетиций с 19:00 по Окраинной, Палисадной, Военной, Московской и Патриса Лумумбы до проспекта Ленина.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, парад Победы, репетиция, перекроют улицы, Свердловская область , Екатеринбург
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