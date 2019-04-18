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«Преступление»: Дацюк призывал Путина отменить реформу СНИЛС

12:43, 18 Апрель 2019
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Фото: wikipedia
Титулованного хоккеиста возмутила идея присваивать людям номера.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Павел Дацюк попросил президента Владимира Путина отменить поправки в закон о СННИЛС. После нововведений номер стахового счета превратился в «документ, удостоверяющий личность». Информация будет храниться в электронной системе и содержать паспортные данные, ИНН и информацию о предоставленных госуслугах. Хоккеист решил, что это угрожает национальной безопасности. Эту информацию ЕТВ подтвердили в окружении хоккеиста.

«Оцифровке подвергается все население, в том числе армия, полиция и спецслужбы. А значит, их данные становятся открытыми для других третьих лиц, действующих против России. А значит они могут стать объектами различных манипуляций», — написал Дацюк в письме.

Хоккеист также решил, что присвоение номеров противоречит конституции и вспомнил Нюрнбергский процесс, где такую практику назвали преступлением против человечности. Дацюк считает, что у него есть тысячи единомышленников, к которым президент прислушается.

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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, президент РФ, спорт, хоккей, СНИЛС, Свердловская область , Екатеринбург, Владимир Путин, Павел Дацюк
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